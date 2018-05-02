暌違3年 屏縣競技體操全中運再奪金

屏東縣競技體操國中成隊克服傷兵困擾，拿下暌違3年來的首面全中運金牌。（林和生攝）

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顏敬家（左起）、王鈺婷、李昀儒及林宜蓁為屏東拿下暌違3年的首面全中運競技體操金牌。（林和生攝）

克服選手斷層、主將受傷等困擾，屏東縣於全中運競技體操項目中，暌違3年、再度拿下國中成隊金牌，選手與教練興奮的說，日夜期盼終於盼到了。

教練劉安均坦言，「這面金牌拿得一點都不輕鬆」，雖賽前就設定奪金，但在長期高壓訓練的情況下，主將王鈺婷及李昀儒分別在賽前因三頭肌撕裂傷與左腳指骨折，必須中斷練習，距離比賽僅1個多月，能否順利參賽成了變數，孩子們急得都哭了。

但隊員還是不願放棄，王鈺婷說，只能透過不斷復健、治療，盼能趕上最後一刻，且治療期間手部無法訓練，就鍛鍊腳部技巧；李昀儒也說，不想拖累隊友，希望帶傷上陣，也要多拿一點分數，其他2人顏敬家與林宜蓁則不斷安慰，「這一次沒贏、下次再拚」。

「但沒說出口的都是對金牌無限渴望」，最後靠著團隊合作，屏東成隊以壓倒性分數拿下冠軍，劉安鈞說，3年前屏東是全國競技體操項目常勝軍，無奈教練人數不足，無法同時培育多名選手，導致一批好手畢業後驚覺心血不足，「斷層斷了3年」。

如今選手漸漸步上軌道，眾人瞄準2020年、預計在屏東舉辦的全中運，劉安鈞喊出6金目標，但他希望縣府能為體操項目增聘有防護員背景的教練，隨時監測菜單強度與選手疲勞指數，避免傷兵問題成為奪牌最大變數，也期待為地主隊留下最好成績。

(中時 )

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