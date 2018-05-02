中市精密園區勞工住宅二期工程符合進度 明年底完工

2018年05月02日 15:20 中時 盧金足

精密園區勞工住宅二期工程符合進度，目前工程進度38％，符合期程，預計2019年底興建完成交屋。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍推動平價住宅政策，廣設只租不售的社會住宅，並在精密園區興建第二期勞工住宅，且擴大抽籤對象，不止精科，周邊的中科、中工等員工均受惠，每坪售價低於13萬，目前工程進度38%，符合期程，預計2019年底興建完成交屋。

精密園區第一期勞工住宅去年中全數交屋，市府為打造勞工宜居環境，平衡勞工平價住宅需求，於精密園區3,515坪社區用地興建第二期勞工住宅，2015年11月23日公告標售，由新業建設公司得標，將興建520戶，同時也提供190戶社會住宅。目前工程進度38%，符合預定期程。

精密園區第一期僅限園區內員工購買，市府為讓更多勞工受惠，擴大抽籤對象至中科、中工等非精密園區員工，吸引1,460人申請，相當踴躍。

經發局表示，勞工住宅品質方面，林佳龍要求秉持社會住宅「三好一公道」原則，即建物好、地段好、生活機能好、價格公道，每坪售價低於13萬元，透過市府力量，為勞工打造最適居最適宜的平價住宅。

經發局表示，市府也釋出部分土地，讓精密園區廠商自行興建勞工住宅，目前共有29家興建，約773戶，讓精密園區內住宅總計達1,683戶，希望在市府及企業共同努力下，讓勞工更能一圓購屋心願。

(中時 )