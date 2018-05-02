75歲還叛逆！俄鋼琴名家魯比莫夫逆世道而行

2018年05月02日 15:47 中時 趙靜瑜

甚麼是叛逆？抽菸喝酒刺青算叛逆嗎？下周即將訪台的75歲的俄羅斯國寶級鋼琴家魯比莫夫過去在蘇聯政權當道之際，不畏強權，致力推廣當時「要殺頭」的當代音樂，還默默支持古樂派價值，不但是俄國斯音樂國寶中具有獨特地位的一號人物，更是「叛逆有道」。

魯比莫夫是俄羅斯樂壇公認的「永遠的叛逆小子」，更在當今俄羅斯鋼琴學派佔有一席之地，「我的叛逆有著對經典的追尋。」魯比莫夫說，他年輕時深受由俄羅斯知名鋼琴家尤蒂娜的影響，「我常常幫她的獨奏會翻譜，和尤蒂娜討論音樂是我生命中最快樂的事情之一。」魯比莫夫說，尤蒂娜當時不顧蘇維埃當局威脅，持續探索與推廣現代音樂，「她像一位永不屈服的先鋒，我很感動，我得偷偷摸摸從尤蒂娜那裡拿到樂譜，躲過一大堆審查才能研究，過程很辛苦，但是非常值得。」

魯比莫夫說，這件事情讓他對於音樂有了新的想像，不管是古樂、古典、巴洛克、文藝復興到浪漫派都一樣，「都是過去的東西，只是它們也活在當下，我後來開始演奏浪漫派作品，都是以前衛音樂的眼光去審視，這讓我有了新的詮釋角度。」

同樣的叛逆也顯現在對古樂價值的彰顯之中。魯比莫夫在蘇聯當時對古樂演奏仍相當有敵意的環境下，克服種種困難，蒐集各種古大鍵盤樂器運回莫斯科，對俄國古樂環境做出莫大貢獻，影響至今極其深遠，「我現在的生活重心除了演出與教書之外，最重要的事就是和我家裡的那幾台琴相處。」

魯比莫夫說，他現在巴黎與莫斯科兩邊住，「我家共有五架不同時代的翼琴、大鍵琴、古鋼琴、現代鋼琴等樂器，這足夠讓我持續探索。」他的母校莫斯科音樂院也為魯比莫夫創立了「歷史與現代表演藝術系」，系上更收藏不少他的古樂器，持續讓學生理解過去的鍵盤歷史。

來台演出，魯比莫夫堅持他的「叛逆」，來台音樂會從不打安全牌，這次他將法國作曲家德布西與美國作曲家約翰凱吉並置，讓古典樂曲與前衛作品相互衝擊輝映，「希望讓樂迷看見鋼琴音樂的極限。」音樂會將於5月5日在台北國家音樂廳，5月6日在台中國家歌劇院中劇院舉行。

(中時 )