MLB》大谷翔平復出敲長打 天使擊敗金鶯

大谷翔平傷癒復出敲長打，腳踝傷已無礙。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平日前因腳踝扭傷休兵，經過休息後，今(2日)天使對戰金鶯系列賽首戰，重返先發陣容，擔任5棒指定打擊，4打數貢獻1支二壘打，天使雖在9上遭追平，但不願夜長夢多，9下靠著厄普頓(Justin Upton)滿壘時揮出再見安打，以3比2驚險奪勝，中止四連敗。

此役因大谷腳踝受傷，改由卓皮亞諾(Nick Tropeano)先發登板，大谷則以指定打擊身分亮相。卓皮亞諾雖是「代班」，但表現稱職，投6.1局只被打1安、無失分；天使打線則在6下靠著沃畢納(Luis Valbuena)的2分炮，攻破金鶯先發卡布(Alex Cobb)防線，取得2比0領先。

天使今年牛棚戰力強，自責分率3.12是美聯第二佳；在卓皮亞諾退場後，3名投手輪番上陣，持續封鎖金鶯攻勢。然而，天使「守護神」米德頓(Keynan Middleton)右手肘發炎進傷兵名單，他們將關門的任務，交給貝卓西恩(Cam Bedrosian)，但他卻失手了。

貝卓西恩上場後，面臨1出局一壘有人局面，連被曼尼馬恰多(Manny Machado)和亞當瓊斯(Adam Jones)敲安，失掉2分，比賽頓時回到原點。不過相同的命運，也降臨在金鶯「守護神」布拉克(Brad Brach)身上。

布拉克9下1出局後，接替左投布雷爾(Richard Bleier)登板，但卻連被打2安，保送卓奧特(Mike Trout)後，讓天使攻佔滿壘。接著布拉克和厄普頓對決，雖取得2好球領先，外角滑球卻被逮中，遭厄普頓揮出左外野再見安打。

厄普頓(左)和隊友擊掌慶祝勝利。(美聯社)

事實上，這場比賽只要得點圈有人，金鶯都選擇保送卓奧特、抓厄普頓；前3次確實奏效，厄普頓連續錯失機會，把握最後關鍵時刻，一棒狗熊變英雄。他直言，對方選擇抓放，有點看不起人，「但我生涯中，從未向挑戰低頭，再次獲得機會，我一樣做好該做的揮擊。」

大谷美國時間4月27日對洋基時，跑壘扭傷左腳踝，休兵4天後，今天重返先發陣容，4打數貢獻1支推到反方向的二壘打，不過未幫助球隊得分，打擊率自賽前3成41微降到3成33。大谷賽後表示，現在腳踝已經沒有大礙，也能正常跑動，不需要太過緊張。

(中時電子報)

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