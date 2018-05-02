內政部：身分證再設計創意無極限 展現台灣多元力量

2018年05月02日 15:46 中時 張理國

內政部舉辦的「身分證明文件再設計」票選活動11日截止，這次票選的871件作品，投稿者年齡從13歲到68歲，橫跨各年齡層，不分男女老少、族群，作品充滿各式創意，像是透明卡、手工縫製卡、注音卡，以台灣物種、風景、建築或小吃為設計的卡片。內政部認為，相關設計展現台灣多元力量，也歡迎民眾共同參與票選活動，選出心中最喜歡最美麗的身分證。

內政部表示，這次票選活動民眾參與相當踴躍，共收到1109件投稿作品，經主辦單位不眠不休比對，剔除重複作品及確認投稿人資料後，共有871件投稿作品。這些作品令人驚艷、莞爾，改變對傳統身分證的印象，帶來許多啟發！為了讓這些精彩作品都能呈現在大家眼前，重新上線的投票網站特別新增以隨機及依作品編號次序區間瀏覽方式展現作品。

內政部指出，這次投稿作品充滿各式創意，有透明卡及直式設計，顛覆傳統，也有民眾利用餐巾紙直接創作，還有手工縫製的作品。圖案設計有臺灣地圖化身座頭鯨、原住民及客家圖騰、早期傳統窗花，也有以台灣雲豹、黑熊、石虎、藍鵲、蝴蝶、綠蠵龜、櫻花鉤吻鮭等動物，梅花、蘭花等植物，玉山、海洋等自然風景，101、85大樓等建築物，甚至連珍珠奶茶等台灣特色小吃都成為設計元素，還有破繭而出、齊心攜手守護、藍綠大融合等意象設計，充滿無限創意。

(中時 )