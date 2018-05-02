內政部：身分證再設計創意無極限 展現台灣多元力量

友善列印
中時

內政部舉辦的「身分證明文件再設計」票選活動11日截止，這次票選的871件作品，投稿者年齡從13歲到68歲，橫跨各年齡層，不分男女老少、族群，作品充滿各式創意，像是透明卡、手工縫製卡、注音卡，以台灣物種、風景、建築或小吃為設計的卡片。內政部認為，相關設計展現台灣多元力量，也歡迎民眾共同參與票選活動，選出心中最喜歡最美麗的身分證。

內政部表示，這次票選活動民眾參與相當踴躍，共收到1109件投稿作品，經主辦單位不眠不休比對，剔除重複作品及確認投稿人資料後，共有871件投稿作品。這些作品令人驚艷、莞爾，改變對傳統身分證的印象，帶來許多啟發！為了讓這些精彩作品都能呈現在大家眼前，重新上線的投票網站特別新增以隨機及依作品編號次序區間瀏覽方式展現作品。

內政部指出，這次投稿作品充滿各式創意，有透明卡及直式設計，顛覆傳統，也有民眾利用餐巾紙直接創作，還有手工縫製的作品。圖案設計有臺灣地圖化身座頭鯨、原住民及客家圖騰、早期傳統窗花，也有以台灣雲豹、黑熊、石虎、藍鵲、蝴蝶、綠蠵龜、櫻花鉤吻鮭等動物，梅花、蘭花等植物，玉山、海洋等自然風景，101、85大樓等建築物，甚至連珍珠奶茶等台灣特色小吃都成為設計元素，還有破繭而出、齊心攜手守護、藍綠大融合等意象設計，充滿無限創意。

(中時 )

中市精密園區勞工住宅二期工程符… 幼兒園涉虐童只罰3萬 民代送充氣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。