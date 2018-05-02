金車調查：青少年能源知識不足 年紀愈大環保行動力愈弱

2018年05月02日 16:17 中時 林志成

金車教育基金會今天公布調查指出，83.6％的青少年認為汽機車廢氣排放是台灣空汙的主要來源、64.3％認為核能是台灣能源的主要來源，但這和事實都有落差，顯然青少年節能減碳的知識有待提升。

針對節能減碳知識，金車基金會在3月份對全國12縣市38所學校的國小五年級到高二學生進行問卷調查，取得2580份有校樣本，在信心水準97％下，有正負3％以下的抽樣誤差。

調查指出，83.6％青少年認為台灣空汙最主要來源是汽機車廢氣排放，其次是重工業污染（74.5％）或火力發電（65.7％）。不過，青少年的這些認知，與事實有不少出入。

根據環保署資料，國內空氣汙染細懸浮微粒PM2.5的來源，移動源為30至37％（柴油大貨車居多，小客車和客運車居次）、工業源約占27至31％（電力業、石化及鋼鐵業為主）、其他汙染源為32至34％（餐飲業最多，其次為道路揚塵、營建工程、露天燃燒等）。

調查說，青少年認為台灣能源比重較多的項目，70.1％認為是煤、64.3％認為是核能、36.9％認為是風力、34.9％認為是石油。但根據經濟部的資料，台灣能源比重居前三名的是石油（48.5％）、煤（30.2％）、天然氣（15％），核能其實只占4.4％、風力發電占0.3％。

在節能減碳行動方面，年紀愈大愈消極，國小生比國高中生更有環保行動。調查顯示，會隨時使用環保餐具的比例，國小生63.1％、國中生41.5％、高中職生33.1％；會自備購物袋的比例，國小生55.5％、國中生34％、高中職生31.3％。

新北市瑞芳區鼻頭國小校長陳玉芳說，國小學生很聽話，只要有老師或家長帶領，他們就會用環保餐具吃飯及帶環保袋去購物，生活很環保；國高中生的狀況不一樣，因此要他們隨時節能減碳比較不容易。

板橋莒光國小國小五年級學生林子歆說，空氣汙染這麼嚴重，因為不少同學都搭摩托車或汽車來上學，如果大家願意提早10分鐘出門走路到學校，就會好一點。

(中時 )