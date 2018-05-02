民進黨今召開選對會 一半以上傾向自提北市長人選

2018年05月02日 15:52 中時 曾薏蘋

民進黨今召開選對會，據了解，會中有一半以上成員傾向自提人選；民進黨發言人鄭運鵬今轉述，昨晚選對會已在昨天拜會台北市長柯文哲。

鄭運鵬轉述，選對會中午結論，選對會針對民進黨台北長人選相關事宜，選對會日前基於尊重與禮貌，昨晚拜會台北市長柯文哲，告知民進黨依照當初規劃時程，因為國民黨已經確認提名人選，民進黨就展開台北市長提名策略的討論，柯文哲並表達尊重本黨機制的啟動及可能決定，完全尊重。

選對會今結論，選對會將徵詢目前已表達參選台北市長提名意願的黨內同志，展開徵詢跟拜會，包括前副總統呂秀蓮、立委姚文智，若前台南縣長蘇煥智有意願的話，選對會也會非常樂意前往邀情拜會。

選對會也會拜會民進黨提名的在地議員、議員參選人及里長；且選對會會將上述拜會內容，提到選對會參考，並在兩週內做出台北市長提名策略的決定，對於過去一段時間，選對會尚未討論台北市長相關事宜，有很多外界的傳聞，及外界說法，其實選對會表達，這都不是事實。

此外，昨晚拜會柯文哲的包括選對會召集人陳明文、林錫耀，台北市黨部主委黃承國；至於被問到未來兩周內還會拜會柯文哲？鄭運鵬說，這點目前沒有討論到。

他強調，今天選對會對於程序如何進行沒有結論，未來兩周內會決定，沒有做出禮讓的決策。

(中時 )