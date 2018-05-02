不到半天翻盤！高國華「母命難違」閃電退選北市長

高國華宣布退選台北市長。(中時資料照片)

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中時電子報

九合一選戰在即，其中，各黨推派之台北市市長候選人備受關注，今繼爆出丁守中將代表國民黨參選後，「補教人生」高國華竟也丟出震撼彈，宣布參選，然就在現在，高國華以母親反對「母命難違」為由，一個上午即翻盤，宣布退出台北市長選戰，轉而全力支持丁守中。

人人有機會！名嘴酸給「台北市長」4字新解...

今凌晨4時許，高國華傳訊表示以改革教育為出發點，宣布角逐台北市長，引發記者發問參選動機等詢問潮，沒想到事隔不過12小時，高國華回訊，以「高國華以大局為重，全力支持丁守中參選台北市長」為題，宣布閃電退選，理由是96歲高齡的母親堅決不要他碰政治，加之得知一向支持的丁守中，脫頴而出將代表國民黨參選台北市長，因此決定翻牌退出戰局，未來會將自己的理念傳達給對方，「正式宣布全力支持並輔佐丁守中」，也盼支持自己的學生、家長、及好友們，也能同心支持。

高國華聲明全文：

【高國華以大局為重，全力支持丁守中參選台北市長】

各位親愛的的好朋友們，從事教育數十寒暑，有感於教育是百年大計，國家應盡全力投資在孩子們的教育上，國家未來才有希望，而不該浪費國家預算在搖搖欲墜，毫無忠誠度像多明尼加這種邦交國身上！

所以昨晚想以改革台灣教育為出發點，挺身出來競選台北市長，想以一個城市出發，來進行下一代教育的改革！

因96歲老母堅決反對我碰政治，母命難違，況且今天早上，我一向支持的丁守中在藍軍脫頴而出，我曾經在籃協和丁守中理事長共事過，覺得他是一個執著，有毅力，又具有高度熱情，又能夠接受好的意見的一個領導者，希望未來能與丁守中會談，並且將我的教育理念製作成政策白皮書，供丁守中參考！

也希望藉由今天的媒體版面，讓所有選民一定要重視台灣的教育，不要只看藍綠，一定要支持一個最重視孩子教育的市長候選人，而丁守中一向最重視教育，為了促成藍軍團結，我正式宣布全力支持並輔佐丁守中，成為未來的台北市長，請曾經支持我的學生、家長、及好朋友們，也都能全力力挺丁守中市長，謝謝大家，讓我們一起來重新找回曾經清徹的 台北的天空！

台北的天空

有我年輕的笑容

還有我們熟悉

和共享的角落

台北的天空

常在你我的心中

多少風雨和歲月

我只願和你一起度過

(中時電子報)

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