影》拒絕讓位！他飆102英里再締本季最速

席克斯球速飛快，飆出本季最快102英里火球。(美聯社)

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中時電子報

馬林魚的葛雷洛(Tayron Guerrero)昨飆出101.8英里(約163.8公里)，改寫本季最快球速紀錄，紅雀「火球男」席克斯(Jordan Hicks)紀錄被刷新，決定自己再刷回來，他今(2日)對戰白襪後援投1局無失分，火球飆上102英里(約164.2公里)，又再度登上「本季最速男」寶座

席克斯不過是21歲菜鳥，但憑藉能飆破百英里的沉球，在紅雀牛棚獲得一席之地。此役他在7上、球隊1比2落後時登板，連續解決2名打者後，對決近期惹出不少風波的安德生(Tim Anderson)；席克斯火力全開，投出第1球催出101.9英里沉球，刷新本季最速紀錄。

席克斯這球，轉播單位顯示102英里，但實際上差101.9英里；區區0.1英里，可難不倒席克斯。接著球數1好1壞時，席克斯馬力再升級，一記內角、軌跡犀利的沉球，讓安德生揮了個大空棒；這次不只轉播單位測到102英里，官網也跳出相同的數字，是貨真價實的102英里。

席克斯1場比賽內，兩度改寫最快球速紀錄，雖保送了安德生，但沒讓白襪攻得分數。最後紅雀一路壓制到9局結束，沒再讓分差擴大；隨後他們9下發動反攻，先靠卡本特(Matt Carpenter)陽春炮追平比分，接著1出局二壘有人，莫里納(Yadier Molia)揮出再見安，替球隊打進勝利。

本季球速最快的前三傑，為席克斯、葛雷洛和查普曼(Aroldis Chapman)，但說到速度最快的5顆球，查普曼卻是榜上無名。最快的前2球，為席克斯投出102英里和101.9英里，第三快是葛雷洛101.8英里，接著第四和第五，是席克斯投出101.7和101.6英里。

(中時電子報)

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