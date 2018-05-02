65萬差點沒了　老阿嬤冷靜保住養老金

詐騙集團欲詐騙老阿嬤，鍾姓車手假扮書記官取款時，遭南屯派出所埋伏員警壓制逮補。（黃國峰翻攝）

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詐騙集團欲詐騙老阿嬤，鍾姓車手假扮書記官，遭南屯派出所埋伏員警逮補，從包內查扣2萬4仟元、手機3支等贓物。（黃國峰翻攝）

台中市南屯73歲的陳姓阿嬤，日前接到詐騙電話，指稱涉及販毒案件需將戶頭內金錢全數領出，交給「陳姓書記官」保管，幸阿嬤打電話給南屯派出所詢問，警方將計就計，約出假書記官35歲鍾男，將他逮補依觸犯詐欺與偽造文書罪移送台中地檢署偵辦。

台中市警局第四分局南屯派出所指出，73歲的陳姓婦人日前接到一通自稱「徐檢察官」的電話，指稱調查販毒案件追查到陳婦帳戶有來路不明贓款300萬元，且有被人提領的紀錄，陳婦聽後很緊張，連忙解釋未涉案。

假檢察官接著說，為了證明她沒有涉案，必須將帳戶內的錢全數領出，交給「陳姓書記官」，證明該筆錢非贓款後，就會還她。陳婦掛完電話後，原本急著要去領錢，後來冷靜下來，還是先打電話給南屯派出所，這才確認是詐騙。

值班台員警請陳婦佯裝到銀行領錢，然後回家等「陳書記官」指示，並派遣南屯派出所警員王衍虎、楊士緯、賴泰宏等3員在旁埋伏，當「陳書記官」出現取款時，三員警一擁而上，將假書記官鍾男當場壓制逮捕，從包內查扣2萬4仟元、手機3支等贓物，成功保住陳婦養老金65萬元。

警方調查35歲鍾男有竊盜前科，他說因積欠高利貸債款50萬元遭催討，為免家人擔心，才鋌而走險充當車手。警詢後依觸犯詐欺與偽造文書罪移送法辦。

南屯派出所所長楊錫洲呼籲，詐欺集團常利用輕鬆、多金為噱頭，吸引年青人當車手，卻沒告知所要背負的刑責與賠償，勸戒年輕人勿心存僥倖妄想不勞而獲。

(中時 )

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