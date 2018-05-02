陳庭妮心目中的理想露營伴 竟然是這位筋肉男星

2018年05月02日 16:09 中時 陳張眾

MIU MIU微風廣場獨家PIC-NIC黑色拼接小羊皮抓皺藤編水桶包，4萬6500元。（MIU MIU提供）

MIU MIU水晶裝飾鳳梨戒指，8500元。（MIU MIU提供）

MIU MIU裸色漆皮花朵涼鞋，3萬2000元。（MIU MIU提供）

目前仍在花蓮拍戲的女星陳庭妮，今受義大利時尚品牌MIU MIU邀請，演繹品牌最新PIC-NIC主題系列包款、配件。曬出一身小麥色肌膚的她，私下常藉著野餐機會親近大自然，會特別選擇山中小溪旁作為野餐場地，笑說自己是屬於「懶人準備法」的她，除了像是壽司等食物外，還會自備蠟燭等擺拍道具，營造出美美畫面氛圍。

活動現場妮妮選穿的一襲丹寧長裙造型，更令她大讚在露營中十分實用，「因為長裙底下盤腿很方便，裡面搭條泳褲或短褲，加上輕薄的T恤材質，很適合玩水。」而直說接下來要挑戰隔夜露營的她，提起曾在營區花費兩個小時組裝帳篷的經驗，坦言還是應該要找一些男丁幫忙。雖之前都未有機會能和約會對象野餐或露營，當被問到最理想共度露營的男伴人選時，她先是表示必要條件是要有肌肉，接下來又旋即搞笑說出：「應該是巨石強森吧，這樣有野獸都不會怕，還可以背我上山。」

自稱是男兒心的陳庭妮，戴上經典的格紋緞帶帽子、水果造型裝飾手鍊，仍不禁迸發少女心；而俏皮的MIU MIU，亦透過最新PIC-NIC包款、配件，抓住浪漫情懷。冰淇淋般的環保皮革編織表面，混搭藤編底座、植物纖維寬背帶及草莓、青蘋果等童趣水果圖騰點綴，完美呼應不做作的活潑精神。為因應下周即將開打的微風之夜活動，品牌更推出4款微風廣場獨家販售商品，每款均限量不到3只，催人限時入手可愛夏日氣息。

(中時 )