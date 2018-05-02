勞動節遊行失控 燒麥當勞砸車 巴黎警方逮捕200人

2018年05月02日 16:24 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，有著在五一勞動節（Labor Day）爭取工作權遊行的巴黎，昨日例行遊行活動上，突有一群自稱極左組織黑群（Black bloc）的無政府主義示威者，突然闖入和平遊行活動，進行大肆破壞。

這批示威者，開始破壞街上店面的櫥窗，並在沿路汽車和牆壁上留下塗鴉，丟擲汽油彈且四處放火焚燒，燒毀汽車及街邊的麥當勞餐廳。為控制場面秩序，巴黎警方以催淚彈和水炮驅散示威者，並在內政部長傑拉爾·科隆（Gérard Collomb）命令下，逮捕了超過200名抗議群眾。

巴黎街頭出現混亂抗議局面，警方丟擲煙霧彈和催淚瓦斯驅離。（圖/路透社）

巴黎街頭陷入抗議暴動，警方出動大批人員維持秩序。（圖/路透社）

經常上演工會與勞工上街抗爭的法國巴黎，今年的議題是對總統馬克宏（Emmanuel Macron）的經濟改革法案表達怒吼。工會質疑，馬克宏向財團傾斜太多，新法案對勞工不公平；從新方案實施起來，鐵路、教師、護士和許多鐵路工會陸續加入抗爭活動。但今年染上暴力和失控狀態，被稱為多年最暴力的一次五一工會遊行。

左翼激進份子推倒汽車並築起障礙，與巴黎警方對峙。（圖/路透社）

一直以保護和爭取勞工權益自居的法國，馬克宏的新修正法案內容，包括凍結公營機構的薪資、削減超過十萬個職位、取消終身聘任制和倡議收緊病假規定等項目，對於法國受雇階層而言，無疑是福利遭到剝奪。但看在外國企業和部份學者眼中，這卻是法國經濟存在已久的問題，也是必須要解決的重大問題之一。

事實上，1995年的五一勞動節大遊行也相當火爆，當時的總理阿蘭·居貝（Alain Juppé）也提出社會改革法案，卻引發大批工會與勞工極為不滿，各領域與多產業工會聯合抵制，造成法國社會大停擺多時，最終迫使政府不得不讓步。

(中時電子報)