蔡英文總統：盤點中央部會老舊宿舍 勢在必行

2018年05月02日 16:49 中時 曾薏蘋

民進黨今召開中常會，邀請內政部政務次長花敬群以「社會住宅成果報告」為題進專案報告。發言人鄭運鵬會後轉述身兼黨主席蔡英文總統裁示，為了創造更多樣的社宅空間，盤點中央部會老舊宿舍、國產署轄下閒置資產、國營事業體閒置空間勢在必行，這也考驗著行政團隊跨部會整合、溝通的能力。行政團隊務必步步為營，共同合作。

此外，會前蔡英文主席偕同全體中常委為桃園市敬鵬大火殉職的消防員默哀一分鐘，表達哀悼與敬意。

鄭運鵬轉述，總統說，推動社宅政策成功的關鍵，需要中央、地方、國營事業體，以及民間共同的參與。針對已經開始興建或即將完成的社會住宅，內政部務必跟地方政府緊密合作，確保社宅品質、進度。我們的目標很明確，不容延誤。

總統指出，包租代管的相關規劃，是要結合公、私部門的力量，有效解決閒置資源，讓供給面更加多元。內政部必須更積極跟社會說明，讓民眾了解這項政策的全貌。今日報告的精進作為，應該如實進行，以解決租屋者、房東各自的問題，讓民間空屋成為社宅供給的重要來源。

總統說，這兩年來，陸續完成健全法規、盤點資源等工作，國家住宅及都市更新中心也將順利成立。未來，該中心會以企業化、專業化的方式協助執行住宅業務。內政部應積極督導該中心，讓社會住宅、都市更新等工作可以順利推動。

總統表示，社會住宅政策是我們重要的政策，推動的成果、進度，務必要讓社會周知。內政部要積極、有效的宣傳，讓更多的人了解。

(中時 )