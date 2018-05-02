基隆忠一路、孝四路口分隔島拆除 改善交通

忠一路原有3線車道，其中內側車道改為左轉孝四路專用道，外側車道只能右轉通往港西街，2線車道則可通往港西街或左轉孝四路。（基隆市政府提供）

友善列印
中時
忠一路通往港西街圓環海側部分共有5線車道，其中最外側車道改為公車專用道，2、3線車道只能右轉通往港西街，禁止左轉孝四路和忠一路；靠內側2線車道繞行圓環往忠一路方向。（基隆市政府提供）
圓環山側部分靠近臨時候車亭的外側車道為公車專用道，僅能右轉孝四路，外側1、2線車道分別由港西街經圓環至孝四路及忠一路；圓環內側線2線車道為往忠一路專用道，改善過去部分車輛繞行圓環內側車道後，逕行駛入孝四路，與外側港西街通往孝四路車流重疊亂象。（基隆市政府提供）

基隆市忠一路通往港西街和孝四路車道，過去因沒明確交通動線指引，造成車禍、車流壅塞等交通問題，基隆市政府交旅處近日將位於忠一路和孝四路的中央分隔島拆除，並設置號誌燈、重畫交通標線，盼有效解決當地交通問題。

交旅處表示為提供民眾通勤候車需求，舊火車站前圓環設置國道客運臨時候車亭，及因應將來城際轉運站，同時配合忠一路貫通中山一路道路工程施工，首先在今年4月初將位於忠一路和孝四路間的中央分隔島拆除，並調整路口交通動線。

交通規畫科長黃秀萍指出，忠一路原有3線車道，其中內側車道改為左轉孝四路專用道，外側車道只能右轉通往港西街，2線車道則可通往港西街或左轉孝四路。

忠一路通往港西街圓環海側部分共有5線車道，其中最外側車道改為公車專用道，2、3線車道只能右轉通往港西街，禁止左轉孝四路和忠一路；靠內側2線車道繞行圓環往忠一路方向。

圓環山側部分靠近臨時候車亭的外側車道為公車專用道，僅能右轉孝四路，外側1、2線車道分別由港西街經圓環至孝四路及忠一路；圓環內側線2線車道為往忠一路專用道，改善過去部分車輛繞行圓環內側車道後，逕行駛入孝四路，與外側港西街通往孝四路車流重疊亂象。

另外，在忠一路往孝四路口增設紅綠燈，於上月27日正式運作，配合警察及義交人員引導交通，將持續觀察該路口交通狀況、適時調整交通號誌管制，以維護民眾行車安全及交通順暢。

(中時 )

愛買致力特教學生職場學習 柯文… 靜宜大學食營系成果展 研發高齡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。