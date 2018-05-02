靜宜大學食營系成果展 研發高齡養生健康飲食

2018年05月02日 16:34 中時 王文吉

靜宜大學食品營養學系成果展，以「高齡養生健康飲食」為主題。（王文吉攝）

靜宜大學食品營養學系「高齡養生健康飲食」成果展2日登場，學生研發能滿足高齡族群且具商品化價值食品，獲得廠商青睞。副校長溫嘉憲指出，畢業專題成果展是大學生涯的最後一哩路，除呈現所學專業及「做中學、學中做」的成果，也與產業無縫接軌，成為產業生力軍！

師生發揮巧思，研發兼具健康概念、保健與美味的鳳梨果醋雪酪、神纖棒、起司冰淇淋等產品，學生現場解說產品特色、營養成分、熱量、製作過程及烹調方式。由於市面上的抹醬大多以奶油為基底，熱量高、缺乏營養素，學生研發的「YO優醬」，以地瓜取代奶油，並添加羊奶、膳食纖維、乳酸茵，除提高營養價值，也增進腸道健康。

今年特別邀請樂齡大學的長者及高中師生共襄盛舉，國內食品業龍頭宏全、愛之味、台灣大食品及裕馨集團等企業也受邀出席，串連起靜宜大學專業、服務、回饋在地的教育核心精神。系主任鍾雲琴表示，該系是台灣唯一涵蓋食品與營養專業的學系，培育學生基礎技能及跨域學習，更搭配實作、競賽及成果展，展現創意，連結就業及創業。

食營系副教授陳淑茹指出，台灣邁入「高齡社會」，8年後達「超高齡」，系上師生為此精心研製適口性佳、易咀嚼吞嚥，符合高齡健康養生的食品與餐點，期待成果展成為年輕學子掌握高齡社會餐食的重要脈絡。

四年級嚴啟仁說，團隊成員在產品開發前，先至「樂齡大學」訪查，發覺多數長者喜歡冰品，因而決定研發「鳳梨果醋雪酪」，為增加口感及提升機能性，加入椰果及鳳梨果醋。指導老師鍾雲琴說，椰果的學名是「細菌纖維素」，是天然最細的纖維，可改善長者膳食纖維不足的現象，加上鳳梨果醋具良好的自由基清除能力，可提高人體抗氧化能力。

會中同時安排營養諮詢，由專業營養師配合身體測量等數據，規劃個人化的營養諮詢與飲食建議；高中生在活動中，提前體驗大學生活、瞭解系所特色，開啟職涯探索與規劃。

(中時 )