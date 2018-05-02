基市「全方位GIS系統」上線 民眾購屋更便利

梁美秀說，便民服務版提供一般民眾使用，以地圖式的網頁為操作介面，民眾可使用電腦、手機和平板裝置上網操作，畫面會隨螢幕大小自動縮放，不僅操作方式簡易，系統也提供免費地籍圖資，可由門牌定位查詢土地資訊、實價登錄查詢及趨勢分析，並利用Google街景服務等圖資，便利民眾購買賣房屋時，查詢實價和周遭生活機能。（基隆市政府提供）

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打造智慧城市，基隆市政府地政處建置「基隆市全方位GIS系統」，今年5月1日正式上線，副市長林永發表示，GIS系統不僅結合地籍圖、都市分區使用及災害潛勢區查詢功能，更推出便民服務版，未來民眾可以藉由GIS系統查詢周遭地景和房屋實價登錄，購屋買房更便利。

地政處表示，基隆市政府地政處自去年規畫建置基隆市全方位GIS系統，結合基隆市相關圖資，包括地籍圖、都市及非都市使用分區圖、地形圖、土石流潛勢溪流、核子災害、海嘯災害、淹水災害等10類27個圖層，開放市府人員和民眾比對查詢。

地政處副處長梁美秀指出，目前全方位GIS系統分為公務版、外業版與便民服務版等3種。其中公務版和外業版供市府人員使用，前者具備公有土地歸戶、宗地摘錄、坡度分析、影像比對、專屬圖層及雲端硬碟等功能；後者則應用於出外會勘時，可即時查詢土地相關資訊，並將現場拍攝照片與紀錄上傳，便於電子畫化管理。

梁美秀說，便民服務版提供一般民眾使用，以地圖式的網頁為操作介面，民眾可使用電腦、手機和平板裝置上網操作，畫面會隨螢幕大小自動縮放，不僅操作方式簡易，系統也提供免費地籍圖資，可由門牌定位查詢土地資訊、實價登錄查詢及趨勢分析，並利用Google街景服務等圖資，便利民眾購買賣房屋時，查詢實價和周遭生活機能。

(中時 )

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