水井納管規費風波 張麗善、李進勇交鋒

縣長李進勇、立委張麗善1日都出席鹿場稻穀烘乾造中心啟用典禮剪綵，為水井納管事件擦出煙硝味。（周麗蘭攝）

友善列印
中時

針對立委張麗善2日舉行記者會抨擊縣長李進勇在水井規費事件上「恐嚇」人民，李進勇表示，擁有資源者不去努力解決問題，用煽動的方式製造恐慌，應該被譴責，政府捍衛行政權於法有理。

李進勇1日出席西螺農會的鹿場稻穀烘乾造中心啟用典禮，致詞時話鋒一轉抨擊「有人」散播水井規費謠言造成農民心理不安，很不道德。

立委張麗善當時坐在台下，隨後她上台致詞表示「農民的心聲政府很難聽進去」。

張麗善2日舉行記者會，抨擊李進勇提供檢舉獎金恐嚇人民，只為平息水井規費引起的爭論。

李進勇2日透過新聞處長張凱傑發言指出，有些人掌握農會大部分資源與權力，但在北農休市事件束手無策，在蒜價崩盤事件危言聳聽，在水井規費事件造謠生非，擁有資源者不去努力解決問題，卻用煽動的方式製造恐慌，應該被譴責，政府捍衛行政權於法有理。

縣府表示，106年3月已決議停收水權規費，由縣府負擔；後續展延的規費，去年12月李縣長也宣布縣府負擔，已經公告實施，何來政策反覆？

縣府解釋，水權納管計畫是配合水利署逐年執行，106年、107年有7鄉鎮6萬6456口井將取得水權證，每口的行政規費2700元，納入年度預算就是1.8億元，108年、109年將繼續編列。

縣府指出，公部門在行政執行上若有不實指控或有不法行為，本來就有設立檢舉獎金制度，編列檢舉獎金合乎預算法第70條規範，這次關於水井納管政策有心人士造謠已嚴重破壞公部門執行政策的權威，也造成農民恐慌，縣府有必要捍衛行政權，設置檢舉獎金合法合理合情。

至於張麗善呼籲李進勇若要告人，告她就好，新聞處長張凱傑表示「議論者無罪，造謠者有罪，請問委員屬於何者，是否對號入座？」

(中時 )

陳歐珀明拜會陳金德 盼能化解心… 兩岸不交流致鳳梨價跌 黃秀霜街…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。