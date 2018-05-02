水井納管規費風波 張麗善、李進勇交鋒

2018年05月02日 16:53 中時 周麗蘭

針對立委張麗善2日舉行記者會抨擊縣長李進勇在水井規費事件上「恐嚇」人民，李進勇表示，擁有資源者不去努力解決問題，用煽動的方式製造恐慌，應該被譴責，政府捍衛行政權於法有理。

李進勇1日出席西螺農會的鹿場稻穀烘乾造中心啟用典禮，致詞時話鋒一轉抨擊「有人」散播水井規費謠言造成農民心理不安，很不道德。

立委張麗善當時坐在台下，隨後她上台致詞表示「農民的心聲政府很難聽進去」。

張麗善2日舉行記者會，抨擊李進勇提供檢舉獎金恐嚇人民，只為平息水井規費引起的爭論。

李進勇2日透過新聞處長張凱傑發言指出，有些人掌握農會大部分資源與權力，但在北農休市事件束手無策，在蒜價崩盤事件危言聳聽，在水井規費事件造謠生非，擁有資源者不去努力解決問題，卻用煽動的方式製造恐慌，應該被譴責，政府捍衛行政權於法有理。

縣府表示，106年3月已決議停收水權規費，由縣府負擔；後續展延的規費，去年12月李縣長也宣布縣府負擔，已經公告實施，何來政策反覆？

縣府解釋，水權納管計畫是配合水利署逐年執行，106年、107年有7鄉鎮6萬6456口井將取得水權證，每口的行政規費2700元，納入年度預算就是1.8億元，108年、109年將繼續編列。

縣府指出，公部門在行政執行上若有不實指控或有不法行為，本來就有設立檢舉獎金制度，編列檢舉獎金合乎預算法第70條規範，這次關於水井納管政策有心人士造謠已嚴重破壞公部門執行政策的權威，也造成農民恐慌，縣府有必要捍衛行政權，設置檢舉獎金合法合理合情。

至於張麗善呼籲李進勇若要告人，告她就好，新聞處長張凱傑表示「議論者無罪，造謠者有罪，請問委員屬於何者，是否對號入座？」

(中時 )