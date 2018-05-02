彰化金屬加工廠火警 10移工送醫5人傷勢嚴重

彰化市中山路一家金屬工廠發生火警，雖迅速自行撲滅，造成10名員工送醫。（吳敏菁翻攝）

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彰化市中山路一家金屬工廠發生火警，雖迅速自行撲滅，造成10名員工送醫。（吳敏菁翻攝）
彰化市中山路一家金屬工廠發生閃燃，10名作業中員工受到不同程度嗆傷和灼燙傷，送彰化基督教醫院急救。（吳敏菁翻攝）
彰化市中山路一家金屬工廠發生閃燃，10名作業中員工受到不同程度嗆傷和灼燙傷，送彰化基督教醫院急救。（吳敏菁翻攝）

彰化市中山路一家金屬加工廠2日下午14點53分火警，彰化縣消防局接獲通報前往救援，15時02分到達現場，員工已經自行撲滅火勢，但短暫的鎂閃燃，卻造成工廠內作業的10名員工，分別遭受嗆傷和灼燙傷，送往彰化基督教醫院急救，其中1人接近百分之百2到3度灼傷，有極度的生命危險，住進燒燙傷中心。

彰化縣消防局表示，工廠閃燃冒煙、起火，共出動各式消防車7輛、救護車5輛，消防人員17人、役男2人前往搶救，到達現場時，火勢已由廠方自行撲滅，初步研判廠房內堆置許多鎂製材料，引發閃燃，消防員將10人救出送醫急救，其中5人傷勢嚴重，起火原因與財物損失還在進一步釐清中。

雖然這場火撲滅得快，但造成10人受傷，4女6男，其中有8名為外籍移工，全送往彰化基督教醫院急救，彰基副院長周志中表示，其中5人輕度3到7％灼傷，已經出院，另外5人傷勢嚴重，分別有近30％、50％和70％灼燙傷，都要住院，其中一名吳姓員工，全身幾乎100％都灼傷，有生命危險，送進燒燙傷中心。

(中時 )

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