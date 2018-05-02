越捷航空即將開通台中往返河內直飛新航線

2018年05月02日 16:38 工商 張佩芬

為滿足台越兩地日益增加的旅遊需求，越捷航空現宣布將於2018年6月22日正式開通第七條台越兩地的新航線－台中往返河內，造福中台灣的民眾，滿足乘客的旅行需求，進而促進區域貿易與整合。每週提供5班往返台中和河內 (周二、周四除外)，單程飛行時間為2小時30分，去程航班下午5時30分自台中起飛、下午7時20分抵達河內；回程航班下午1時自河內起飛、下午4時30分抵達台中。

越捷已是目前在台灣往返台越兩地航班最多的航空公司，至今共經營六條台越往返航線、每週52航班往返台越，包含台北/台中/台南/高雄—胡志明市、台北/高雄—河內航線。未來越捷也將在台擁有七條航線，將造福更多往返兩地的旅客，並有助帶動觀光發展。

除了台中–河內的新航線外，越捷同時也宣布將於2018年7月19日開通峴港往返韓國大邱的直飛新航線，提供假期較充裕的台灣旅客，除了安排到河內旅行，也可再增加直接轉飛前往韓國的玩樂行程，用實惠的票價一次玩兩個國家。

單程飛行時間為4小時15分，去程航班於凌晨12時15分自峴港起飛、早上6時30分抵達大邱(當地時間)；回程航班早上7時30分自大邱起飛(當地時間)、早上10時抵達峴港，航班數為每日一班。

尚未安排行程的旅客可把握機會，即日起可於越捷官網（http://www.vietjetair.com）或是臉書專頁（https://www.facebook.com/VietJetTaiwan），點選「訂票」、或撥打0800-661-886 客服專線，訂購該航線促銷機票。票價可以 MasterCard、Visa、JCB、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。

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