西濱快速公路匝道做半套　苑裡人怒吼促改善

立委陳超明說明開會原委，企公路單位要善意回應。（陳慶居攝）

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工程單位說明增闢匝道所需經費和期程。（陳慶居攝）
地方人士批評公路單位設計不當，應負責改善。（陳慶居攝）
地方各界紛紛出席關心匝道增闢會議。（陳慶居攝）
西濱快速公路苑裡段匝道只有半套，引起地方怒吼。（陳慶居攝）

西濱快速公路苗栗縣通霄白沙屯段預計5月底通車，但苑裡鎮房裡段卻只有半套匝道，地方各界怒斥設計不當，西濱對他們而言根本「看得到、用不到」。立委陳超明、議員劉秋東2日邀集相關單位召開協調會，要求增闢北出、南入完整匝道，與會人士批公路單位設計錯誤，應負起改善作為，且不應增加地方政府負擔。

西濱快速公路台中市大安區至苑裡鎮房裡里路段高架道路3月3１日通車，不過通車前就有苑裡鎮民發現高架道路僅設半套，也就是說返鄉民眾「北上不能匯出，南下無法匯入」，立委陳超明等人在通車典禮上，絲毫不保留地怒批西濱工程處，在會場的交通部長賀陳旦也承諾2個月內評估改善。

陳超明與議員劉秋東2日邀集公路單位和地方各界，在劉的服務處召開說明會，會中民眾推度炮轟公路單位，建議縣府代表層級要提高。

陳超明作成結論時指出，肯定公路總局對於擴增房裡交流道南下匯入、北上匯出的良善回應。但是，建議公路總局研擬是否依循台61線西濱快速公路自通霄鎮五北里銜接台1線聯絡道路可行性評估案模式，補助苗栗縣政府辦理相關匝道口設置。另公路總局雖已承諾負擔工程經費3.3億元，但徵收費用卻仍高達約2400萬且事關苗栗縣與台中市政府，將擇期再邀集交通部、公路總局及縣市政府協商，他同時要求將期程縮短到3年以內。

(中時 )

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