兩岸不交流致鳳梨價跌 黃秀霜街頭叫賣助果農

2018年05月02日 16:40 中時 洪榮志

台南關廟鳳梨遠近馳名，原本是銷陸的暢銷水果之一；但民進黨執政後，兩岸關係降到冰點，也連累鳳梨價格大跌。爭取國民黨台南市長提名的前台南大學校長黃秀霜，2日與多位藍營議員在市議會前叫賣鳳梨，替農民拚生計。1整車約1000斤鳳梨，10分鐘就賣光光。

市府農業局長許漢卿表示，台南市鳳梨的種植面積約1500多公頃，產量約7萬5000多公噸。目前因為正值盛產期，價格的確有下降，與過去相比，最近的鳳梨價格比較不理想；台北批發價先前1斤30元，現在則是22元。

關廟農會也證實，目前鳳梨銷陸遲頓，加上又正值盛產期產量大增，才會導致鳳梨價格下滑；但農會強調，銷陸鳳梨並未全面停止，3日農會還將銷陸1只貨櫃的鳳梨。

「兩岸不交流，果農眼淚流！」今天下午黃秀霜與國民黨市議員王家貞、林燕祝、林美燕及多位果農共同舉行記者會，指過去馬英九主政時，農產品銷往大陸，由於價格好，果農都笑哈哈；如今民進黨主政，兩岸急凍，加上行政院長賴清德上月又發表「台獨工作者」的相關言論，導致台灣農產品銷陸受阻，鳳梨盛產卻銷不出去，大盤價更降到1斤13元，農民們都欲哭無淚。

果農吳忠桀也說，國民黨執政時，鳳梨大盤價1斤曾上揚到30多元，頂多降至25、26元，但民進黨執政後卻降到13元；以前還能銷到大陸上海、廈門等地，每年約出2、30只貨櫃，但半個月前竟無法再銷陸，拜託執政黨能重視基層人民的心聲。

黃秀霜為幫果農發聲、拚生計，還與市議員王家貞、林燕祝、盧崑福等人，站到市議會前的中華西路、永華路口叫賣鳳梨。1000公斤的台農17號金鑽鳳梨，以1顆50元的優惠價銷售，吸引大批民眾搶購，不到10分鐘即賣光光。此外，黃也捐贈200斤鳳梨給瑞復益智中心，由主任李雪瑛代表接受。

黃秀霜更強調，這是她首度站上街頭叫賣水果；如果能夠當選市長，一定會把台南的水果賣到全世界。

(中時 )