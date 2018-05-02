神岡馬幫特教生圓夢 14位小天使開心遊動物園

「神岡馬」幫特教生圓夢，14位小天使與師長搭高鐵前往台北。（主辦單位提供）

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神岡國小特教班學生前往台北木柵動物園，與可愛動物近距離接觸。（主辦單位提供）

2018「神岡馬」神豐國際同濟會全國馬拉松於3月25日順利圓滿落幕，此場賽事結合公益，共捐助晶片押金13萬4千多元，替神岡國小特教班圓夢。日前14位小天使一同搭乘高鐵前往台北101、木柵動物園，除站上全台最高點外，並與可愛動物近距離接觸。

主辦單位神豐國際同濟會第21屆會長張榮華，1日率領幹部陪同參與圓夢計畫，14位小天使及23位教師、家長一早齊聚高鐵烏日站，一同搭車前往台北。同濟會台灣總會長許常卿、台中區主席蔡易樺及多位同濟菁英也在台北親自迎接小天使們，並致贈多項紀念品，讓小天使們高興不已。

張榮華表示，由於特教班學生是屬於多重障礙的小朋友，出遠門實屬不易，需要多位師長的協助，國際同濟會為全球性的志工社團，秉持一步一腳印的精神，致力服務兒童與社區。

連續舉辦三年的神岡馬已成為中部在地特色賽事，並將活動的結餘款及跑者晶片贊助款，用於關懷弱勢團體。主辦單位表示，圓夢計畫後的結餘款項6萬元，將分別捐贈予紅十字會神岡區愛心食物銀行、五天門慈善會豐原區愛心食物銀行、創世社會福利基金會及神岡義消分隊救生設備基金，期待明年更多愛好運動的跑者繼續響應跑步健身兼做公益。

(中時 )

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