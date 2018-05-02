隋棠公開日記 認當媽曾近乎崩潰「愛孩子愛到忘記夢想」

隋棠公開日記，坦言也曾養育孩子到自己崩潰痛哭，愛孩子愛到想不起自己的夢想。(取材自隋棠臉書)

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中時電子報

女星隋棠2015年嫁給資深藝人賴佩霞繼子Tony，婚後3年給老公添了一個好字，生下兒子Max跟女兒Lucy，而她雖已復出工作，但1打2的生活，仍讓她將重心放在家庭上，尤其珍惜跟孩子們相處的時光，日前隋棠受邀觀賞了由影后莎莉賽隆主演的電影《厭世媽咪日記》，跟全球眾多地方媽媽一樣，她也心有戚戚焉，直呼電影太寫實，「將一個女人被孩子和生活緊緊纏繞到身心都快不能呼吸的狀態，非常非常赤裸地呈現」。

隋棠在臉書分享觀後感，透露電影中有個片段，是將全身心奉獻給家庭的女主角，終歸被現實打擊到近乎崩潰邊緣，「她像聾了般無視手中狂哭的寶寶，那種無力感，可能很多人都經歷過，包括我」，讓她想起了自己曾在日記中寫下的一句話：「孩子，我愛你，但我無法幫正在哭泣的你抹去臉頰上的淚水，因為我的淚如泉湧讓我看不見你」。

隋棠感嘆，不知是不是每個媽媽「都曾因為愛孩子愛到再也想不起來自己的夢想」，為迷失方向而焦慮的同時，因沉重的生活枷鎖，「很想念那個年輕時自由自在、輕盈美麗的自己」，忘了曾經生活中的樂趣與臉上的笑容，但轉個念，隋棠也認清「人生本來就不可能完美」，認為珍惜當下及擁有的一切非常重要，莫忘好好照顧自己，或許會想起年輕時最大的夢想之一，「就是擁有這般平凡、踏實的幸福日常」，因此勸地方媽媽們「就牽起孩子的手勇往直前吧！即使有回頭路，妳我根本也絲毫不會考慮，甚至不屑一顧的，不是嗎」。

(中時電子報)

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