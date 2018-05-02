星宇航空取得公司登記核准 今正式成立

2018年05月02日 16:46 中時 陳祐誠

星宇航空4月27日下午獲得民航局准予籌設函，立即向經濟部申請公司登記，正式取得公司登記核准，公司設址於台北市內湖區，登記資本總額新台幣300億元、實收資本額60億元。

星宇航空創辦人張國煒於2017年成立星宇投資公司，以做為籌設「星宇航空」之前期各項準備作業，目前員工人數已逾150人，星宇航空公司正式成立後，所有人員將轉任至新公司，並更進一步加速系統導入、新機引進，及各項人員召募、籌備工作。

星宇航空以「Luxury」做為創立初期的重要指標，張國煒表示，星宇航空所追求的Luxury，並非豪奢或高價，而是對高品質及高標準的堅持和自我要求，期許每一項規劃的細節與服務，都必須讓旅客感受到用心、優質與尊榮。

根據星宇規劃，未來將引進10架A321neo，預訂於2019年10月起陸續交機；14架廣體機部份亦已進入最終評估階段，可望於今年內完成規劃，並於2021年底開始交機。預計至2024年底，星宇航空整體機隊規模將達到24架，航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美地區等超過20個航點。

星宇航空指出，今年下半年仍將持續招募資訊、財務及航空專業人才，培訓機師方案也已同步展開，計劃自2019年起大舉招募空、地勤人員。

(中時 )