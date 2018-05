王子復仇記即將開演 星宇航空公司正式成立

2018年05月02日 16:59 工商 張佩芬

「星宇航空股份有限公司」於4月27日下午獲得民航局准予籌設函,立即向經濟部申請公司登記,於今(2)日正式取得公司登記核准。公司董事長張國煒說明,星宇航空所追求的Luxury,並非豪奢或高價,而是對高品質及高標準的堅持和自我要求。

星宇航空統一編號為51712072,登記資本總額新台幣300億元,實收資本額為新台幣60億元,公司設址於台北市內湖區南京東路六段382號15樓,大步邁向啟航之路。

星宇航空創辦人張國煒於2017年成立星宇投資公司,以做為籌設「星宇航空」之前期各項準備作業,目前員工人數已逾150人,星宇航空公司正式成立後,所有人員將轉任至新公司,並更進一步加速系統導入、新機引進,及各項人員召募、籌備工作。

「Born to be luxury. Shining like Stars.」,甫成立的星宇航空公司以「Luxury」做為創立初期的重要指標,星宇航空張國煒董事長表示:「星宇航空所追求的Luxury,並非豪奢或高價,而是對高品質及高標準的堅持和自我要求。我們期許每一項規劃的細節與服務,都必須讓旅客感受到用心、優質與尊榮。」

星宇航空從籌備開始,即以「飛航安全」為基石,秉持效率、彈性、創新的精神,引進貼心、先進的軟硬體設施,期許能以超越旅客期望的服務水準,立足亞洲,成為首屈一指的國際航空公司,同時也將努力打造關係和諧的幸福企業。

在機隊部份,目前已規劃引進10架A321neo,預訂於2019年10月開始陸續交機;14架廣體機部份亦已進入最終評估階段,可望於今年內完成規劃,並於2021年底開始交機,預計至2024年底,星宇航空整體機隊規模將達到24架,航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美地區等超過20個航點。

今年下半年星宇航空仍將持續招募資訊、財務及航空專業人才,培訓機師方案也已同步展開,計劃自2019年起大舉招募空、地勤人員,廣納國內及國際航空優秀人才,共同打造高質感的航空運輸服務。

(工商 )