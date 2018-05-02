體驗里山美好 「慢活･悠遊･里山趣特展」開幕

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為落實里山倡議在台灣的實踐，林務局自即日起至9月15日止，於台北市市定古蹟總督府山林課宿舍22及24號推出「慢活･悠遊･里山趣特展」，介紹台灣水梯田、濕地及山村生態環境復育現況，呈現多元的生物多樣性樣貌，並傳授都市里山心法三部曲，帶領民眾認識里山生活的智慧及實踐，拉近我們與自然、與土地間的連結。

林務局表示，此展覽以「走向里山」為主軸，展出「里山意涵」、「台灣里山風土與生產地景」及「都市里山生活實踐」等三大主題，並以貢寮水梯田、雲林成龍濕地、霧臺大武與阿禮部落及花蓮港口部落等4個里山地景，以深入淺出的圖文說明、里山生活使用的物件、影音多媒體及互動裝置等，詮釋當地里山相關產業、景觀、生活優化的營造與重塑歷程，透過五感體驗與鄉土重新聯繫的過程，讓民眾在認識里山倡議精神的同時，深入瞭解里山生活實踐背後的故事。

林務局指出，此展覽精心製作了2016年成龍濕地國際環境藝術節「連結」作品模型，讓民眾更貼近臺灣的自然環境與傳統文化蘊涵，提昇國人對生態環境的關懷及守護家鄉的信念。另展示設計也保留「保育小站」古蹟建築原有的空間特色，讓民眾融入展示氛圍，達到林務局推廣台北市錦安里古蹟修復再利用成果的附加價值。

(中時 )

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