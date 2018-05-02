再與吳念真攜手拍廣告 戴資穎秀流利台語

2018年05月02日 17:02 中時電子報 黃邱倫

繼先前的MOD之後，球后戴資穎與「吳導」吳念真再次攜手合作拍代言中華電信大4G廣告，吳念真今天在出席記者會的時候表示，小戴現在講起台詞非常流利，愈來愈有巨星的架勢。戴資穎則笑說，整個過程非常流暢，幾乎是一氣喝成。

中華電信董事長鄭優捐贈300萬元給球后戴資穎。(黃邱倫)

中華電信今天宣布由知名導演吳念真與球后戴資穎聯手代言中華電信大4G代言，中華電信董事長鄭優表示，響應體育署的企業贊助體育方案，決定捐贈小戴300萬元，作為其個人訓練與比賽的經費，同時也因為戴資穎點頭答應參加10月初的中華台北公開賽，因此加碼捐贈200萬元經費給中華羽協。

中華電信捐贈200萬元給中華羽協。(黃邱倫)

小戴說，「去年中華電信給了我一張網路卡，讓我在印度比賽的時候只要有時間就打回高雄和阿嬤聊天，其他人都只能以羨慕的眼光看著我，現在阿嬤已經會用平板電腦了，正在學習如何用網路打電話給我，如此一來只要我每次出國比賽，就能毫無顧忌的在網路世界聊天。」

吳導表示，這次拍廣告的時候發生有趣插曲，現場一位秀導和小戴的名字只差一個字，那位秀導即將結婚，小戴在現場為秀導說了一段祝福的話，讓那位秀導至今開心得不得了，甚至打算在結婚的時候播放給所有親友看。

(中時電子報)