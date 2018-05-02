夫外遇妻訴離判准 妻反要分給夫更多錢

臺北地方法院（報系資料照）

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中時

周姓婦人不滿張姓丈夫不斷外遇又長期不回家，提出離婚訴訟，要求給付300萬元精神慰撫金，並償還欠她的700多萬元。案經台北地院審理後，法官判准2人離婚，考量雙方條件及張可歸責程度，僅判張要賠100萬元，但二人剩餘財產差額分配，周婦反而要付張1108萬7776元。可上訴。

提出裁判離婚的周姓婦人，和張姓丈夫是在1973年結婚，她控夫婚後不斷外遇、長期不回家，非但未盡夫妻間及對子女扶養義務，甚至向她借款700多萬元沒還，還積欠巨額債務。

張姓丈夫反駁，稱妻子所言不是事實，強調婚後認真賺錢養家，但生病期間遭員工侵吞公款，積蓄化為烏有，才會欠卡債，且房子是他出錢買的，僅借名登記在妻子名下，是妻子擅自變更鑰匙，他才無從履行同居義務。

張並說，妻子沒料理家務，多次甩他巴掌，叫他滾出家中，對公婆態度極為不敬，兩人分居已超過20多年，確實已無法維持婚姻，但要提出請求「夫妻剩餘財產差額分配」，要求平均分配2人婚姻期間的財產。

法官審理認定，張男確實在婚姻中出軌，與妻子以外之人合意性交、惡意遺棄妻子，屬有過失的一方，客觀上有難以維持婚姻的事由，判准離婚並應賠償妻子100萬元，至於剩餘財產差額分配部分，因周婦名下財產較多，判她要給付張1108萬7776元。

(中時 )

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