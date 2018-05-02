響應國際博物館日 中台世界博物館18-20日免費開放

中台禪寺惟覺老和尚耗資28億元興建的中台世界博物館，外觀宛若新古城。（楊樹煌攝）

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中台禪寺緊臨中台世界博物館，雄偉的建築及豐富館藏，成為熱愛藝術文物主要參訪之地及留影的焦點。（楊樹煌攝）
中台世界博物館的佛教文物展示區。（中台博物館提供）
參訪中台世界博物館還可參加「賞蓮禮魁星」考季祈福活動。（楊樹煌攝）

有「台灣羅浮宮」之譽的中台世界博物館，為響應518國際博物館日，將在5月18至20日開放3天免費參觀，歡迎全國民眾闔家蒞臨，前來一窺埔里特色新地標。

中台禪寺惟覺老和尚生前最大的願望，為展現佛法與傳統文化，歷萬古而常新的概念，耗資28億元興建的中台世界博物館，占地9公頃，樓地板面積2萬坪，中式西建，外觀宛若新古城，前往參觀的人無不讚嘆，堪稱「台灣羅浮宮」。

中台世博館展示區分為3大主題，1為碑拓展示區，2為石經展示區，3為佛教文物展示區，其中分為大型佛像、造像碑、小型佛像、傳統 石刻等。館內珍藏的都是珍稀佛教文物，有西安碑林博物館致贈的1273種珍貴拓本、寺藏精選的大型佛教造像像碑等，未來將成為國際級的宗教、 歷史、文化及藝術博物館。

中台世界博物館館長釋見諶表示，博物館內展陳類型多元，從立體雕刻到平面書畫各自精采，除使到館民眾認識佛教造像的工藝之美，館方更希望到訪者能在此體驗「平靜、清淨」的氛圍。

另外，博物館特殊的建築外觀及豐富的多媒體設施，也是民眾到館不容錯過的亮點，從館內的3Ｄ立體劇場，可認識佛教中經典人物「善財童子」的學習之路，很適合親子共同參與。

釋見諶館長並指出，中台禪寺不僅世界博物館精彩，隔鄰的木雕分館同樣值得到訪，歡迎民眾前往參觀，5月18至20日將開放3天，免費參觀，民眾還可參加「賞蓮禮魁星」考季祈福活動。同時館方將在19日由分館館長釋見迅及前東華大學教授張惠珠，進行「魁星點斗裝飾工藝」及「話蓮」專題導覽，帶領參訪者進行一場藝術與生態的對話。

(中時 )

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