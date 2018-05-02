黃少祺、韓瑜組復仇聯盟硬起來！《金家》噁心母女檔遭報應

2018年05月02日 17:02 中時 林淑娟

黃少祺劇中大反擊，被讚「彥鈞戰隊」有氣勢。（三立）

《金家好媳婦》裡的噁心母女檔鄭仲茵與大牙周宜霈遭報應。（三立）

《金家好媳婦》裡的噁心母女檔鄭仲茵與大牙周宜霈遭報應。（三立）

《金家好媳婦》的金家人開心真相大白。（三立）

三立八點台劇《金家好媳婦》劇情越演越高潮，1日收視再創新高，無線收視3.77、有線收視高達4.74，吸引近175萬人次觀看，其中收視最高點落在大牙周宜霈(飾趙映心)遭黃少祺(飾金彥鈞)大反擊，終於讓「噁心母女檔」鄭仲茵(飾方婉妃)與大牙得到報應，大牙則為保護媽媽決定頂罪。

黃少祺決定不再受噁心母女檔鄭仲茵與大牙周宜霈的擺佈，和韓瑜飾演的陳芷琳組復仇聯盟合力對抗，作足一切準備將搜集到的證據曝光，讓本來想開記者會反擊的鄭仲茵與大牙周宜霈踢鐵板，劇情神反轉，網友大呼「終於惡人有惡報，看得實在是太過癮了！」、「彥鈞戰隊走進來好有氣勢！」

丁力祺飾演的藍皓宇是記者會關鍵人物，他劇中和大牙發生關係，大牙因此懷孕但為愛決定將錯就錯，謊稱孩子的爸是黃少祺，觀眾本以為丁力祺會隱瞞實情，沒想到他選擇坦白，讓黃少祺成功反擊。網友看得大快人心，直呼硬起來的黃少祺霸氣、氣場強大！

大牙雖遭受報應，崩潰哭戲演技大爆發，也獲網友讚賞，讓她說哭3小時，值得了！最新預告中，黃少祺看似與韓瑜有望復合，大批網友也敲碗期待鈞琳戀苦盡甘來。

(中時 )