慈濟員林中央社區關懷據點啟用 推廣「素食共餐」

慈濟基金會員林市中央社區合作成立關懷據點2日揭牌啟用，政治人物不分藍綠都到場關心老人。（鐘武達攝）

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慈濟中央社區關懷據點成立，大家陪著老人一起做運動。（鐘武達攝）

慈濟基金會2日與員林市中央社區合作成立關懷據點，即日起將由志工進駐並推廣「素食共餐」，揭牌儀式由副縣長陳善報、慈濟基金會發展處主任呂芳川主持，要角逐下屆市長參選人，不分顏色全都出席表達對老人福利的支持。

社區理事長羅金珠說，中央社區老人很長壽，老年人口比例多，又因青壯人口外流，許多獨居長輩乏人照顧。2017年9月社區爭取在活動中心成立關懷據點，除了號召婦女學習才藝 、每周還舉辦1次的共餐，還有送餐到家關懷長輩的服務。

慈濟基金會肯家中央社區推廣素食料理與供餐，決定與合作成立慈濟在員林市的第4個社區關懷據點，除了血壓檢測、供餐、唱歌與桌遊，加碼派駐志工為老人家提供更周延的服務並創造更多的歡樂。

羅金珠說，關懷據點的每周3共餐時間一到，都能看到1對90歲妯娌與1對90歲的夫妻，身體硬朗又開心的相伴來報到，感覺真的很幸福。

慈濟中央社區關懷據點揭牌儀式與簽署合作備忘錄的儀式，是由陳善報、呂芳川主持，另外包括公所主任祕書賴致富，表態參選員林市長的國民黨籍議員游振雄、民進黨議員陳秋蓉與無黨籍的市民代表會主席林錦泉，還有縣議員劉惠娟與多名市民代表也都出席與長輩同歡，展現對老人問題的關心。

(中時 )

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