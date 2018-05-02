菲律賓勞工上街 要求廢除「試用期」制

2018年05月02日 17:27 中時 季節

《菲律賓商報》2日報導，菲律賓勞工組織「五一工會」聯合其他勞工團體，於1日發動勞動節大示威，上午從大馬尼拉地區分頭遊行，集結在總統府前的孟婁拉廣場，以廢除「短期合同制」為主要訴求。

「短期合同制」與台灣職場常見的「試用期」很類似，指的是一些公司行號只和員工簽訂試用約或臨時約，待時間到後成為正式職員。然而許多菲律賓企業主的做法，卻刻意將試用到期的員工，轉移到另一家分店再「重新試用」，拖長試用時間，以規避法定基本薪及其他勞工福利。這種作法在菲律賓行之有年，特別是在連鎖商場和快餐店，早己引起社會新鮮人的不滿。

示威群眾身穿紅衣、手持「終結短期合同制」、「短期工扶正」、「直接聘雇、不要仲介」等標語，高喊「繼續抗爭」等口號。現場還出現被妖魔化的菲律賓總統杜特蒂人像，如同蝙蝠一樣張著雙臂，其他政府官員的人形立牌也都相貌猙獰。

菲律賓其他大城市如中部的宿霧市、南部的納卯市，也有勞工示威活動。「五一運動」號稱光是在首都馬尼拉就有15萬勞工參加示威，但截至下午，馬尼拉警方估計示威群眾最多只有1萬人。

事實上，取消這種制度是杜特蒂參選2016年總統大選的政見之一。去年勞動節，勞工團體揚言再給杜特蒂總統一年時間兌現，否則雙方將化友為敵。 杜特蒂昨天在宿霧市的就業展上宣佈，他簽署2018年第51號行政命令，要求商界終結「短期合同制」陋習。

他在演講時撂下狠話：「所有違令及剝削勞工的僱主，你們的時日無多了。」但同時也坦承，要保障勞工的聘用期，立法才是根本的解決之道。

菲律賓總統府尚未公佈行政命令全文，但勞工領袖對此並不領情，左翼眾議員薩拉特說：「新的行政命令根本沒有實質用處，只是用來敷衍勞工。」

菲律賓勞工聯盟暨貿易聯盟協會發言人陳胡賽也說，新的命令只是強制人力仲介公司正式聘用勞工，但「勞工應受雇於真正的僱主，而不是中間人。」

勞工部長貝洛稍早前曾說明，有些工作隻需要臨時工，此外，政府也必須平衡勞資雙方的利益，實務上全面廢止「短期合同制」有困難。

(中時 )