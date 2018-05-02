雙座電戰吊艙 殲-15Ｄ將成陸自製航母艦載機

殲-15D型電子戰機的首飛照最近在網上曝光，分析家認為，從曝光的照片可以看出，它是在雙座型殲-15S的基礎上研發的，其機翼兩側分別有兩個翼刀，用以改善飛機的飛行穩定性。（網路）

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中時電子報

一般預料，中國首艘自製航母可望於2020年前後正式服役。而殲-15D新型戰機4月23日已成功首飛，未來可望取代殲-15，成為002艦的艦載戰機。

鳳凰網的軍事評論2日指出，殲-15D的試飛照曝光，顯示它裝備的仍是俄製AL-31F發動機，但它的雙座佈局、翼尖的電子戰吊艙，以及尾椎下面的著艦鉤卻依舊很吸睛。

分析指出，早在殲-16裝備翼尖電子戰吊艙問世後，中國發展專用電子戰機的呼聲一直很高。然而，目前並沒有證據顯示，殲-16戰機進行了類似E/A-18G那種變身專用電子戰機的深度改裝。

比較可靠的情況是，殲-16與殲-15D分別是陸基、海基的重型戰鬥轟炸機，它們所搭載的翼尖電子吊艙只是為了執行攻擊任務時，能提供輔助電子戰能力。分析說，如果仔細觀察照片不難發現，殲-15D與殲-16的翼尖電子吊艙在外形上也並不相同。

分析指出，中共海軍更需要的是雙座型重型戰機，畢竟美軍在F-14戰機上已經反覆驗證，在複雜的海上空優作戰中，單座型戰機是無法勝任使命的。因此，即使解放軍的滑躍航母只執行防空使命，雙座型殲-15仍是其夢寐以求的最佳機型，而殲-15D在雷達與動力等方面的特徵便證明了這點。

而殲-15D類似殲-16，雷達罩尖端沒有安裝空速管，疑似裝備陸製有源相控陣雷達。此外，殲-15D沒有像殲-16那樣安裝陸製渦扇-10，而是裝備了俄製AL-31F發動機。

分析認為，會做出這種選擇，除了渦扇-10的可靠性或許還無法適應比陸地惡劣得多的海上使用環境外，就是能與現役殲-15的發動機通用，大幅降低維護難度。這種等不及中國自製動力而迅速試飛，以及日後列裝的做法，也側面反映了中共海軍對雙座重型艦載機的迫切需求。

著眼於殲-16的發展定位，具備類似能力的殲-15D將具備系統化的對地、對海精確打擊能力，同時還能兼顧優秀的空戰能力。一旦需要，未來殲-15D完全能換裝已獲殲10驗證，帶推力向量噴管的渦扇-15發動機，將具有明顯的空戰優勢。

(中時電子報)

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文章來源：歼15D是中国版“咆哮者”还是“炸弹猫”？

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