包租公殺妻16刀 法院判賠償死者家屬482萬餘元

2018年05月02日 17:27 中時 李文正

北市內湖區包租公李煉振，前年11月間，酒後與妻子吵架，竟持廚房的陶瓷刀狂砍妻子16刀，導致顏女氣管斷裂死亡，刑事部分高院2月間判決有期徒刑14年，家屬附帶民事損害賠償求償1000萬精神慰撫金，士林地院今（2日）判決，李須支付死者女兒、母親共482萬多元。

46歲李男，靠著房屋改建後分得的財產，每月收租過活，前年11月15日凌晨酒後與妻子口角，持刀竟朝顏女的頸部猛刺，接著還以刀刺胸，聲稱是被妻子砍殺，企圖規避刑責，民事部分也主張，案發時已經喝醉不具有責任能力，不願賠償死者家屬。

死者家屬認為，顏被殘忍殺害導致她們痛苦萬分，分別請求500萬精神慰撫金。但李則說，顏女先攻擊他，縱使有防衛過當程度，死者也要負部分責任，當時因服用藥物、酒精處於精神耗弱狀態，不具有責任能力。

判決指出，第一時間趕到現場救護的家屬說，李還將家屬按壓胸部的手撥開，好像也不想活的那種感覺，且沒有被攻擊的傷口，對於李主張是防衛過當，法官衡量兩人的身高、體重後，覺得李說法前後不一，一下說忘記了，又說是顏女先攻擊他，根本就是臨訟卸責之詞，全部的責任都在李一人身上。

法官衡量李的經濟情況，判決應賠償死者女兒、母親各200萬的精神慰撫金，而顏母的撫養費82萬多元，總計482萬多元，全案仍可上訴。

(中時 )