西濱大安段高架缺失多 民宅牆裂噪音擾鄰

2018年05月02日 17:35 中時 王文吉

多位居民向民代反映西濱大安段高架後有多項缺失，市議員吳敏濟（左四）邀集相關單位會勘解決。（王文吉攝）

台中市議員吳敏濟（右）接獲民眾反映「西濱高架化後噪音擾人清夢」，環保局主秘商文麟（左）承諾會選擇主要住宅區連續監測24小時。（王文吉攝）

西濱大安段沿線住戶向台中市議員吳敏濟陳情「住家牆壁因施工導致牆壁出現裂縫」，工程處只派人注射矽膠「補強」。（王文吉攝）

西濱大安段高架化通車後，車行噪音擾民清夢，還有居民反映住家牆壁龜裂、缺少無障礙坡道、路標誤植、交通標線設計不良等多處缺失。台中市議員吳敏濟2日邀集西濱工務段、環保局、交通局及里長等前往會勘，聽取居民的心聲，並要求在最短時間內改善。

當地居民黃張緣無奈表示，西濱橋墩打椿時，強烈震動造成他家多處裂縫，車庫橫樑甚至向外傾斜，工程處只派人在裂縫注射矽膠，一點用都沒有。另位居民熊碧娟指出，西濱高架化後，風切聲、伸縮縫的噪音比以前更大，晚上被吵得睡不著覺，要依賴安眠藥助眠。

環保局官員現場測得噪音多次超過80分貝，主秘商文麟指出，住宅區噪音管制標準每小時均值，早晚超過70分貝，日間74分貝，夜間67分貝就算超標，該局會選擇主要住宅區連續監測24小時，一旦超標，就會要求西濱工程處於180天內提送改善結果，若沒有超標，但確實影響生活，也建議在住宅密集區施設隔音牆。

西濱大安段平面交叉路口斑馬線與中央分隔島落差達40公分，沒有無障礙坡道。吳敏濟表示，一般成年人跨越都不俐落，何況孩童、長輩或身障人士。另外，部份平面路段預留左轉車道，卻被劃設槽化線削減，南北向車道直行與左右轉綠燈同時亮起，易釀車禍糾紛。

吳敏濟還點名，溫寮溪橋沒有慢車道，中山北路左轉東西九路北上西濱路口沒有指標。福住里長吳添福也表示，東西五路路標將「北汕」誤植為「五甲」，會誤導用路人。永安里長謝綢抱怨，東西四路左轉五甲南路轉彎處路寬因施工而縮小難行，反光鏡移除後未復原。

西濱北工處第五工務段工程員曾緯民表示，工程正在驗收階段，針對大家反映的諸多問題，均會在最短時間檢討改進。至於民宅損壞問題，將委請結構技師監定，依規定處理，噪音則依環保局提供的監測數據做為改進依據。

(中時 )