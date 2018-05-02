范文芳來台出席愛彼表 老公李銘順愛相隨

2018年05月02日 17:27 中時 陶福媛

范文芳來台出席愛彼表活動，老公兒子一路愛相隨。（陳俊吉攝影）

范文芳來台出席愛彼表活動，老公兒子一路愛相隨。（陳俊吉攝影）

范文芳配戴愛彼表千禧系列鑽表，150萬1千元。（Audemars Piguet提供）

愛彼表皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼表，88萬3千元。（ Audemars Piguet提供）

已有一年沒來台灣的范文芳，今日受邀出席愛彼表（Audemars Piguet）新品發表會，她透露此行老公李銘順和兒子Zed也一起來，工作結束後全家人準備來一趟台北CITY TOUR，可能會到動物園、台北101、故宮到處看看，品嘗芋圓、熱炒和火鍋等台灣美食。

「昨天早上我準備到機場搭飛機時，他臨時說要陪我來，於是全家人都來了！」范文芳笑說，滿臉洋溢著幸福。范文芳最近才與老公李銘順合作新戲「入侵者」，夫妻倆既是家人，也是事業夥伴，家庭和工作都在一起，如今范文芳來台北工作，李銘順也是一路愛相隨，真是感情好的沒話說，一刻也離不開。

目前才3歲的兒子Zed是范文芳的生活重心，還沒有再生一個的打算。她笑說，曾問兒子想不想要一個弟弟或妹妹，兒子考慮許久說好，但條件是「不能住在媽媽的肚子裡」、「晚上不能住家裡，要回他自已的家」，童言童語十分可愛。

范文芳這回配戴愛彼表千禧系列的百萬鑽表，讓她愛不釋手，笑說明年是她和李銘順結婚十周年，希望老公能送她愛彼表當禮物。至於她會回送老公什麼禮物呢？她甜笑說：「我把我自己送給他，就是最好的禮物。」

皇家橡樹離岸型腕表是愛彼表常年賣到缺貨的暢銷款，今年正逢皇家橡樹離岸型腕表25周年，新表款精銳盡出，除了主打陶瓷表圈外，還有彩色表盤和表帶的鑲鑽奢華版，其中桃紅色表盤皇家橡樹離岸型鑽腕全台限量10只，還未上市就幾乎被搶購一空，可見受歡迎的程度。

(中時 )