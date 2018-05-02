國軍新式頭盔實彈測試 軍備局：良率9成9品質無虞

2018年05月02日 18:03 中時 王錦河

國防部軍備局產製中心2日邀請媒體參訪高雄大樹區205兵工廠，展示國軍新式頭盔（中）製程，XL型號重量約1.12公斤，比舊型1.4kg的M1（後排左）和1.6kg的Kevlar（後排右）都輕，並實彈測試抽檢，抗彈平均防護值V50值每秒達2752英呎，證明頭盔品質無虞。（王錦河攝）

國防部軍備局產製中心2日邀請媒體參訪高雄大樹區205兵工廠，展示國軍新式頭盔（如圖）製程並實彈測試抽檢，抗彈平均防護值V50值每秒達2752英呎，證明頭盔品質無虞，破除近日媒體報導頭盔品質良莠不齊的質疑。（王錦河攝）

國防部軍備局產製中心2日邀請媒體參訪高雄大樹區205兵工廠，展示國軍新式頭盔（如圖）製程並實彈測試抽檢，抗彈平均防護值V50值每秒達2752英呎，證明頭盔品質無虞。（王錦河攝）

國防部軍備局產製中心2日邀請媒體參訪高雄大樹區205兵工廠，展示國軍新式頭盔製程，用高壓水柱的水刀機切割成型（如圖），並實彈測試抽檢，抗彈平均防護值V50值每秒達2752英呎，證明頭盔品質無虞。（王錦河攝）

國防部軍備局產製中心2日邀請媒體參訪高雄大樹區205兵工廠，展示國軍新式頭盔製程，用壓機將數十層超高分子量聚乙烯防彈纖維布熱塑成型（如圖），並實彈測試抽檢，抗彈平均防護值V50值每秒達2752英呎，證明頭盔品質無虞。（王錦河攝）

國防部軍備局產製中心2日邀請媒體參訪高雄大樹區205兵工廠，展示國軍新式頭盔製程，以數十層超高分子量聚乙烯防彈纖維布（如圖）熱塑成型，並實彈測試抽檢，抗彈平均防護值V50值每秒達2752英呎，證明頭盔品質無虞。（王錦河攝）

國防部軍備局產製中心2日邀請媒體參訪高雄大樹區205兵工廠，展示國軍新式頭盔製程，用高壓水柱的水刀機切割成型（左）邊緣平整，舊式機械切割邊緣粗糙（右），並實彈測試抽檢，抗彈平均防護值V50值每秒達2752英呎，證明頭盔品質無虞。（王錦河攝）

國防部軍備局產製中心2日邀請媒體參訪高雄大樹區205兵工廠，展示國軍新式頭盔（中）製程，XL型號重量約1.12公斤，且密度小於1，在水中能浮起，比舊型1.6kg的Kevlar（左下）輕，不像Kevlar會沉入水中。（王錦河攝）

國防部軍備局產製中心2日邀請媒體參訪高雄大樹區205兵工廠，展示國軍新式頭盔製程並實彈測試（如圖），抗彈平均防護值V50值每秒達2752英呎，證明頭盔品質無虞。（王錦河攝）

國防部軍備局產製中心2日邀請媒體參訪高雄大樹區205兵工廠，展示國軍新式頭盔（如圖）製程並實彈測試抽檢，抗彈平均防護值V50值每秒達2752英呎，證明頭盔品質無虞。（王錦河攝）

國防部軍備局生產製造中心2日邀請媒體參訪高雄大樹區205兵工廠，展示國軍新式頭盔製程並實彈測試抽檢，抗彈平均防護值V50值每秒達2752英呎，高於軍方要求的2300，證明頭盔品質無虞，藉此破除外界對頭盔品質良莠不齊的質疑。

軍備局表示，國軍新型頭盔是以數十層Dyneema超高分子量聚乙烯防彈纖維布堆疊熱塑成型，以高溫高壓大約70分鐘便能塑型，再用高壓水柱的水刀機切割，只需大約2分半鐘且邊緣平整，去舊式機器切割邊緣粗糙且耗時久，可謂大幅提升效率，經裁切修整後上漆組裝而成，重量只有大約1.12公斤，比舊型1.4kg的M1和1.6kg的Kevlar都輕，但防彈能力更好。

軍備局現場還請媒體抽檢新式頭盔並以實彈射擊測試其抗彈平均防護值V50值，每秒達2752英呎，高於軍方要求的2300，數值越高代表防護力越強，遠高於舊型M1的900和Kevlar的2200，藉此證明頭盔品質無虞。

國軍表示，新式頭盔與防彈板並非傳統的鋼盔，而是用數十層超高分子量聚乙烯防彈纖維布熱塑成型，且密度小於1，在水中能浮起，不像舊型Kevlar會沉入水中，不但重量輕且抗彈能力更佳，將生產8萬頂新式頭盔，預計明年完工，並希望開拓外銷新式頭盔，每頂定價約1000美元。

(中時 )