小琉球退休船長尋到第二春　當導覽員讓家鄉的美被看見

小琉球退休船長陳富濱，在潮州就業中心的協助下找到事業第二春任導覽員，以在地人視野帶領遊客深度認識家鄉生態環境。（謝佳潾攝）

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小琉球退休船長陳富濱，在潮州就業中心的協助下找到事業第二春任導覽員，以在地人視野推廣家鄉漁村文化。（謝佳潾攝）

「繞了地球一圈，還是覺得故鄉最美。」小琉球退休船長陳富濱，前年透過潮州就業中心運用「多元就業開發方案」找到事業第二春，在琉球鄉中福社區發展協會找到產業行銷導覽員工作，負責綠蠵龜生態導覽與保育巡守，他說，要為故鄉最珍貴的生態環境盡一份心力。

現年59歲的陳富濱，是土生土長小琉球人，13歲開始跑船，27歲當上船長，曾到印尼、關島、馬紹爾、聖誕島、哥斯大黎加、薩爾瓦多、巴拉馬、厄瓜多等海域捕魚，幾乎環遊世界一圈，50歲那年，為返鄉照顧年邁母親，選擇退休。

然而，他回家後發現自己根本「閒不下來」。他說，來小琉球觀光的人潮，真的一年比一年多，而故鄉的美被看見雖然很值得高興，但也擔心為當地生態環境帶來衝擊，所以前年特地到潮州就業中心尋問導覽解說員相關職缺，不久即順利加入中福社區發展協會、導覽綠蠵龜生態等。

「快看，綠蠵龜把頭探出海面呼吸了！」陳富濱自從擔任導覽員後，不僅帶領無數遊客到過知名景點如杉福漁港、中澳沙灘等，進行綠蠵龜生態導覽解說，並宣導正確的觀賞方式，還會以在地人的視野，帶領遊客認識潮間帶生物、導覽漁村傳統文化。

陳富濱分享工作喜悅之餘，不忘強調，請大家浮潛時不要觸摸綠蠵龜、也不要亂丟塑膠袋、吸管， 讓我們一起守護牠們。

(中時 )

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