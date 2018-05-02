李準基《無法律師》展超強體力 獲「鋼鐵人」封號

2018年05月02日 17:33 時報周刊 張毓琪

李準基體力超好，被封「鋼鐵人」。愛奇藝台灣站提供

「歐巴浪潮」來襲，由張東健及朴炯植搭檔的《金裝律師》、李準基主演的《無法律師》、金明洙領軍的《漢摩拉比小姐》等13名韓劇男神，陸續登場愛奇藝台灣站。

率先於愛奇藝台灣站獨家登場的《金裝律師》，改編自美劇《Suits》，由兩大帥哥張東健、朴炯植共同合作，播出前便造成熱烈討論。朴炯植提起與前輩的合作，總是露出興奮又緊張的神情，日前在採訪中更是頻頻告白，表示若能體驗別人的一天生活，他的首選一定是張東健，接著被問到最想從張東健身上拿走的哪一種魅力時，更堅定的大喊:「顏值！」展現對前輩的一片赤忱。

在《金裝律師》中，飾演事務所新進律師─高延宇的朴炯植，擁有過目不忘的驚人記憶力，天資聰穎的他卻因家境貧困，始終無法朝自己的夢想前進，直到遇見張東健飾演的王牌律師─崔江錫，頂著違法的風險為無律師執照的朴炯植隱藏身分。

劇中需要消化大量法律術語的朴炯植，第一集裡最令人印象深刻的一場戲，就是面對追捕自己的警察，利用法條為自己辯護，一氣呵成的演技，叫人驚豔。朴炯植私下為自己的記憶力打分數，笑說：「應該有99分吧！也可能不是？」甚至搞笑地透露，要是能有絕佳記憶力的話，最想做的事竟然是當「Rapper」，出人意表的答案，令所有人忍不住笑出來。

此外，「韓流天王」李準基將以《無法律師》回歸，詮釋一名憑藉拳頭及律法捍衛正義的帥氣律師─奉尚弼，與徐睿知扮演的笨拙律師─河在伊是一對歡喜冤家。

一向以敬業著名的李準基，在片場總是一刻不得閒，鮮少看見他有坐下來的時候，驚人的體力及專注力，令搭檔徐睿知嘖嘖稱奇，稱他為「鋼鐵人」，頻頻追問他保持體力秘密，曾在綜藝節目中，以「紅蔘」代號現身的李準基，立刻化身「紅蔘」代言人:「我的活力來源就是紅蔘啊！」再度展現對紅蔘的熱愛。《無法律師》將於5月13日起，每週日一上午10點於愛奇藝台灣站搶先播出。

(時報周刊)