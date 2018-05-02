墾丁福華推出「墨西哥歡樂節」　美食、服飾、DIY玩透透

墾丁福華推出「墨西哥歡樂節」，即日起至六月底，將帶領遊客嚐遍墨西哥美食，並透過傳統舞蹈、DIY等活動體驗墨西哥文化。（謝佳潾攝）

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墾丁福華推出「墨西哥歡樂節」，即日起至六月底，將帶領遊客嚐遍墨西哥美食，並透過傳統舞蹈、DIY等活動體驗墨西哥文化。（謝佳潾攝）

墾丁福華飯店為振興地方觀光，一掃「墾丁無新意」的負評，展開一系列異國主題活動，繼荷蘭季後，推出為期2個月的墨西哥歡樂節，將透過美食、傳統舞蹈、DIY等帶領遊客體驗墨西哥文化，而墨西哥辦事處處長Martin Torres2日特地到場同歡，開心地說：「將推薦國人來墾丁玩。」

墾丁福華總經理張積光指出，近期墾丁負面新聞不斷，當中「墾丁無新意」一直是遊客抱怨的項目之一，因此為扭轉這樣的負評，開始規畫一系列異國文化季，除讓遊客有不同的新選擇外，也讓墾丁可以再現國際型觀光景點的風華。

因此，墾丁福華推出了荷蘭季，而成效果真如預期，飯店為此又絞盡腦汁想別的點子，此時，張積光發現四季如春的恆春，有著與墨西哥一樣的陽光與熱情，所以決定推出墨西哥歡樂節，帶領旅客透過美食、DIY、傳統舞蹈等活動，體驗墨西哥的風俗民情。

墾丁福華指出，活動期間，將提供墨西哥特色服飾供遊客試穿，以及手作充滿個人特色的墨西哥沙鈴、仙人掌擺飾等，另還設計出一系列墨西哥食譜，有金黃色拱型的蔬菜玉米餅、微微溢出起司的墨式起司牛肉捲等，為墨西哥歡樂節增添不少風味。

而當Martin Torres得知墨西哥歡樂節誕生後，即一口氣答應邀約到場捧場，他說，墾丁的景與人都令他感到額外親切，他一定會向國人宣傳這個美麗的地方。

(中時 )

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