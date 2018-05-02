金馬導演配音紀錄片頻NG 熱、樂分不清

黃信堯替中文配音。（甲上提供）

友善列印
中時
宥勝參加《地球：奇蹟的一天》特映會。（甲上提供）

曾在全球創下33億台幣票房的紀錄片《我們的地球》，睽違10年推出第2部作品《地球：奇蹟的一天》，用38種動物神奇的一天，帶領觀眾上山下海到地球上不為人知的角落，也紀錄了大家從沒看過動物們最真實的一面。

電影請來《大佛普拉斯》導演黃信堯擔任中文配音，國、台語雙聲道旁白切換的獨特風格成為電影亮點之一。黃信堯首次幫動物配音的過程中是頻頻NG，例如：「陽光的熱」變成「陽光的樂」、「斑馬媽媽」變成「斑馬卯卯」…等笑料百出。黃信堯笑言人生最大的願望是跟企鵝握手，因為想看見企鵝沒有手肘難握手的呆萌模樣，接著說：「其實整部電影就像在看小巢鼠的IG、企鵝的FB或是海鬣蜥的Twitter。我們會發現動物的一天其實跟人類也很相似。」直言看似艱深又科普的《地球：奇蹟的一天》其實充滿童趣，呼籲父母們應該都要帶小朋友進戲院看電影。

連堪稱演藝圈冒險王的藝人宥勝，才剛從極地返台也迫不及待到戲院參加《地球：奇蹟的一天》特映會，他表示：「這部電影是用劇情片的方式說故事，連小朋友都能看得很開心。」其中海鬣蜥寶寶一出生就要面臨蛇群追殺的橋段更讓他看了直冒冷汗。此外，知名紀錄片導演黃嘉俊也熱情推薦《地球：奇蹟的一天》，特別對於拍攝抹香鯨和獨角鯨的部分，壯闊的海洋與冰川景色登上大銀幕深受震撼。

片商宣傳大玩創意，在粉絲團推出動物台語小學堂教學影片，讓黃信堯示範樹懶、斑馬等動物台語念法與解說，讓網友驚呼：「原來斑馬的台語不是歐北妹，而是花條妹！」紀錄片中可看到凶猛的大棕熊抓癢有「反差萌」、溫和的長頸鹿打起架來卻是狠勁十足、其中劇組遠赴北極圈苦等數月，攝影師重裝備跳入零下16度Ｃ冰川，終於捕捉到神秘的獨角鯨冰川遷徙鏡頭，畫面不僅美得讓人屏息，更是影史首度曝光！電影將於5月4日全台上映。

(中時 )

李準基《無法律師》展超強體力 … 鬼臉貼玻璃變形 賈靜雯出賣咘咘…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。