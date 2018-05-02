金馬導演配音紀錄片頻NG 熱、樂分不清

2018年05月02日 17:39 中時 潘鈺楨

宥勝參加《地球：奇蹟的一天》特映會。（甲上提供）

曾在全球創下33億台幣票房的紀錄片《我們的地球》，睽違10年推出第2部作品《地球：奇蹟的一天》，用38種動物神奇的一天，帶領觀眾上山下海到地球上不為人知的角落，也紀錄了大家從沒看過動物們最真實的一面。

電影請來《大佛普拉斯》導演黃信堯擔任中文配音，國、台語雙聲道旁白切換的獨特風格成為電影亮點之一。黃信堯首次幫動物配音的過程中是頻頻NG，例如：「陽光的熱」變成「陽光的樂」、「斑馬媽媽」變成「斑馬卯卯」…等笑料百出。黃信堯笑言人生最大的願望是跟企鵝握手，因為想看見企鵝沒有手肘難握手的呆萌模樣，接著說：「其實整部電影就像在看小巢鼠的IG、企鵝的FB或是海鬣蜥的Twitter。我們會發現動物的一天其實跟人類也很相似。」直言看似艱深又科普的《地球：奇蹟的一天》其實充滿童趣，呼籲父母們應該都要帶小朋友進戲院看電影。

連堪稱演藝圈冒險王的藝人宥勝，才剛從極地返台也迫不及待到戲院參加《地球：奇蹟的一天》特映會，他表示：「這部電影是用劇情片的方式說故事，連小朋友都能看得很開心。」其中海鬣蜥寶寶一出生就要面臨蛇群追殺的橋段更讓他看了直冒冷汗。此外，知名紀錄片導演黃嘉俊也熱情推薦《地球：奇蹟的一天》，特別對於拍攝抹香鯨和獨角鯨的部分，壯闊的海洋與冰川景色登上大銀幕深受震撼。

片商宣傳大玩創意，在粉絲團推出動物台語小學堂教學影片，讓黃信堯示範樹懶、斑馬等動物台語念法與解說，讓網友驚呼：「原來斑馬的台語不是歐北妹，而是花條妹！」紀錄片中可看到凶猛的大棕熊抓癢有「反差萌」、溫和的長頸鹿打起架來卻是狠勁十足、其中劇組遠赴北極圈苦等數月，攝影師重裝備跳入零下16度Ｃ冰川，終於捕捉到神秘的獨角鯨冰川遷徙鏡頭，畫面不僅美得讓人屏息，更是影史首度曝光！電影將於5月4日全台上映。

(中時 )