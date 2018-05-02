清境地區舉辦淨山活動 路段總長200公里

2018年05月02日 18:06 中時 楊樹煌

▲來自全國各地的志工夥伴，在清境地區展開「南投是我家 清淨臺灣 清境淨山」活動。（楊樹煌攝）

▲林縣長（中）與縣議員林芳妤、仁愛鄉長江子信、清境觀光協會理事長魏振宇、全國溫泉觀光協會理事長李吉田等一同在清境高空觀景步道旁種下富士櫻。（楊樹煌攝）

▲淨山活動邀特戰退役弟兄在武嶺以繩索下降至斜坡斷崖清理垃圾，讓原本美麗的山林回歸到原始的面貌。（楊樹煌攝）

▲清境淨山活動的志工們從台14甲線一路向下延伸至清境、霧社等地區。（楊樹煌攝）

清境地區觀光產業界為維護觀光勝地清境地區的環境整潔，今2日發起「南投是我家．清境臺灣．清境淨山行動」，淨山範圍從國道六號口到武嶺，總路段長達200公里，為辦理淨山活動10餘年來範圍最廣的1次，希望藉此呼籲大家一起維護環境，養成垃圾不落地、隨手撿垃圾的好習慣。

南投縣長林明溱為響應此一有意義的活動，今天大清早親率縣府主管、同仁，與380位來自各地的志工夥伴，還有清境地區小學生、在地居民一同在清境商場停車場集合，全體進行呼口號後，隨即展開淨山活動。

此次淨山路線包括台14線、台14甲線，一路從合歡北峰、東峰、小尖山、主峰、石門山、大禹嶺、武嶺、昆陽、鳶峰、翠峰，一路向下延伸至清境、霧社、廬山、親愛、萬大地區的各步道及部落村莊，並延伸至人止關、埔里國道六號交流道。

淨山範圍也含蓋春陽、廬山、都達、平和、平生、合作、萬大、親愛、松林、萬豐、發祥、南豐、本部溪等部落，榮光，道班，仁莊，松崗，定遠，壽亭6個村莊以及合歡山、翠峰、清境、廬山溫泉、霧社、奧萬大6個風景區達200多公里道路。

同時也邀請到由特戰退役弟兄所組成的社團法人臺灣承諾公益協會協助，在武嶺透過繩索下降方式，撿拾位在高山斜坡斷壁的垃圾，讓原本美麗的山林回歸到原始的面貌。

林縣長今天也與縣議員林芳伃、仁愛鄉長江子信、南投縣清境觀光協會理事長魏振宇、全國溫泉觀光協會理事長李吉田等，一同在清境高空觀景步道旁種下富士櫻，期盼將來櫻花盛開時，為清境與步道帶來另一種不同的風光。

此次淨山活動由縣政府、清境觀光協會、清境永續發展協會、清境社區發展協會、仁愛鄉廬山溫泉觀光協會、臺灣承諾公益協會、仁愛鄉公所、清境農場、清境國小、仁愛國小、仁愛分局、埔里工務段、統一企業等單位共同舉辦，場面規模為歷年僅見。

(中時 )