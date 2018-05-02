力求逼真 美國陸戰隊演習將引進俄式直升機

Mi-17(右)和Mi-24(左)，這2型直升機都是俄國米爾設計局出品的。(圖/military-wallpaper)

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中時電子報

俗話說：「演習視同作戰」，要讓演習如同作戰，最好的辦法就是讓「假想敵」裝備得很逼真。美國海軍陸戰隊希望，他們演習的設定對手具有俄式裝備，包括Mi-24、Mi-17直升機。

陸戰隊時報(marine corps times)報導，美國陸戰隊特遣隊訓練司令部在星期四提出要求，希望1架Mi-24 雌鹿攻擊直升機(HIND)以及Mi-17 河馬運輸直升機(HIP)能夠出現在亞利桑那州尤馬訓練場，使訓練部隊在演習過種中，能夠感受更身歷其境。

司令部提到，俄式Mi-24攻擊直升機相當特別，它的飛行性能、火力和防禦力構成了一種非美國直升機所能裝扮的威脅感，要是它能在演習場的出現，就能產生了一種現實的、可信的震撼，這對參與演訓的大兵都是重要收穫。

現在美國陸戰隊是以對外招標，他們設想的演習情境是，出現一種能夠打斷陸戰隊員呼叫近距離空中支援，和進行砲兵援的威脅，而這種角色似乎就非Mi-24莫屬。

Mi-24是縱列雙座的攻擊直升機，可以安裝火箭彈、反戰車飛彈，以及30公釐機砲，但是它的機艙卻也有足夠的空間可以運輸8名士兵，成為最獨特的混合功能直升機。在1980年的蘇聯阿富汗戰爭期間，Mi-24是阿富汗人最畏懼的飛行惡魔。目前除俄國以外，還出口到東歐、非洲、拉美洲與東南亞，在全球的總數超過2千架之多。

Mi-17則是併列雙座的多功能運輸直升機，其角色特質與美國的黑鷹直升機很類似，能夠裝載4噸的酬載。Mi-17的使用國更多，在全球的總數超過1萬2千架，是現今最暢銷的直升機。

然而，這項報導沒有說明美國要如何取得Mi-24和Mi-17，可能透過第3地商購，或是向親近美國的國家借用，比如烏克蘭與伊拉克，他們都有數量頗多的這兩型直升機。

(中時電子報)

文章來源：Marines want Russian-styled aircraft to realistically practice challenging them

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