壯觀的螢火蟲就在新北烏來！優惠方案即刻報名

烏來雲仙樂園即日起開放報名賞螢

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中時電子報
綜合報導

春天除了賞花還能做什麼？現在的螢火蟲季絕對是你另一個好選擇！烏來雲仙樂園一年一度的賞螢活動正式開跑，即刻報名就能來個深度的螢火蟲之旅！

「2018雲仙Cue夏賞螢趣」即日起至6/30開放報名，共有兩種方案，第一種是「Cue夏螢火一日遊」費用一人688元，需要預約報名，限10人以上成團，活動內容有認識螢火蟲、螢火蟲燈籠DIY或划船二擇一、賞螢團體導覽等活動。第二種有4種套餐可選擇，分別是A餐499元為空中纜車+時令美食套餐+賞螢導覽；B餐399元為空中纜車+射箭+漆彈+划船+賞螢導覽；C餐369元為空中纜車+葉綠素(特餐或下午茶)+賞螢導覽；D餐175元為螢火星光票:纜車(全票)+賞螢導覽(限平日下午4:00 後購票入園)以上現場買票即可。

「雲仙Cue夏賞螢趣」釋出多種優惠方案，邀請民眾一同賞螢

螢火蟲俗稱「火金菇」，全球有2000多個品種，台灣就約有60種。出現數量最多的季節則是在三月下旬至六月，這時候的螢火蟲種類和數量會最多，而七、八月及年底也會出現，但種類相對來的少。牠們會在傍晚太陽下山後大量出現，約會出現40分鐘，天亮前會再零星出現。

許多人都愛賞螢，卻不清楚螢火蟲為何會發光？其實，每一種螢火蟲發光的顏色跟頻率都會不一樣，雄蟲會利用亮光尋找雌蟲進行交配，而且牠們發光除了求偶之外，還有發出警戒進而達到驅敵的作用。最後，觀賞螢火蟲也有需要注意的事項，像是應該遵守「三不一沒有」，也就是不用網子、不拿手電筒直射、不抓螢火蟲，也要避免大聲喧嘩或用手觸摸，如此會讓螢火蟲受到驚嚇躲起來，嚴重甚至會造成死亡，唯有共同愛護才能繼續欣賞到美麗的螢火蟲。

(中時電子報)

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