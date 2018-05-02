台大申請入學放榜 一中6人上醫學系

2018年05月02日 18:04 中時 林欣儀

台中女中陳尹婕（中）喜歡生物、實驗研究，錄取台大醫學檢驗暨生物技術學系。（林欣儀攝）

台大申請入學2日放榜，台中一中學生童冠傑出身軍人家庭，從小就喜愛社會科學，常一頭鑽入圖書館研讀相關書籍，透過大學申請入學錄取台大中文、歷史及人類學系；台中女中陳尹婕則對生物相當有興趣，因喜歡實驗研究，錄取台大醫學檢驗暨生物技術學系。

拿起包包內裝著的多本社會科學叢書，童冠傑說，以前就習慣去圖書館看書，逐漸開始對社會科學感興趣，因國、高中念的都是語文資優班，深覺歷史可以串連各種社會科學，也是較通泛的內容，且藉由社會中產生的各種矛盾與衝突點，試圖尋找平衡。

父親跟爺爺都是軍人退役，童冠傑說，曾經也考慮過選擇軍校，但幾經思考，仍決定考學測，希望以後朝社會研究並可與人接觸的方向發展，因喜愛歷史與經濟學，未來考慮朝雙主修規劃。

就讀女中的陳尹婕高一時就參加生物社團，她說，高二時曾參加學科能力競賽，對生物與實驗相當感興趣，才決定選擇醫學檢驗暨生物技術學系。

從國中到高中都沒補習的陳尹婕說，上課認真聽、大量練習是致勝不二法門，學測前不但將歷屆考古題都練習過，寫題後訂正也很重要，只要發現錯誤、不會的就去問老師。

(中時 )