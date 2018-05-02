大運會》王星皓400混游破全國 展現澳洲移訓成果

2018年05月02日 18:07 中時電子報 黃邱倫

全國大專運動會最後一天賽程佳績頻傳，繼田徑場楊俊瀚改寫男子200公尺全國紀錄之後，緊接著游泳池畔也出現新紀錄，就讀台灣體大一年級的菜鳥王星皓，在400公尺混合式以4分20秒86刷新由卓承齊在去年全運會寫下的4分21秒92全國紀錄，展現出澳洲移訓成果。

泳壇新人王星皓在本屆大運會勇奪3金2銀。(中央大學提供)

王星皓是泳壇新星，父親王耀偉更是泳壇知名教練，王星皓承接老爸的棒子，去年台北世大運結束後就前往美國訓練，今年再度前往澳洲進行10周移訓，所有過程都是自費，有了家人的支持與鼓勵，王星皓非常爭氣，成績也明顯進步，今年首次參加全大運不但打破400混合式全國紀錄，還包括200混合式也達到亞運參賽標準，200蝶也游進2分鐘內，獨拿3金2銀，海外移訓成效卓著。

雖然游出全國紀錄，但王星皓並不以為自滿，反而在受訪時表示，距離世界水平還有極大差距，而之間的距離才是自己勇往直前奮鬥的目標。在澳洲訓練自由式與蝶式都有明顯進步，期許自己能繼續努力，不僅要持續改寫全國紀錄，更要拉近與世界等級的落差。

本屆全大運游泳項目總計6項次破全國紀錄，首先由林姵彣在50、100公尺蛙式揭開序幕，緊接著陳俞蓉改寫50公尺蝶式，就連非體育系朱宸平在100公尺蝶式締造新猷，輔大「F4」王郁濂、黃硯歆、安廷耀與林建良則在400公尺自由式接力攀登巔峰，最後再由王星皓在400公尺混合式劃下完美句點。

(中時電子報)