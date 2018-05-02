台灣府城隍廟6扇門神彩繪將修復 再現風華

台灣府城隍廟管理委員會主動向文化部提出彩繪修復計畫，上月18日獲文化部核定，將透過自籌自辦委由專業團隊展開修復，期望再現國定古蹟彩繪風神風華！(台南市文化局提供)

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台灣府城隍廟管理委員會主動向文化部提出彩繪修復計畫，上月18日獲文化部核定，將透過自籌自辦委由專業團隊展開修復，期望再現國定古蹟彩繪風神風華！(台南市文化局提供)

國定古蹟台灣府城隍廟6扇門神彩繪，均為知名彩繪藝師潘麗水在1914至1995年間重要作品，近年受長年使用及天候環境影響，逐漸出現基底木質裂化與彩繪層破損，台灣府城隍廟管理委員會主動向文化部提出彩繪修復計畫，上月18日獲文化部核定，將透過自籌自辦委由專業團隊展開修復，期望再現國定古蹟彩繪風神風華！

文資處指出，府城隍廟將修復的6扇門神主題分別為「武將（秦叔寶）」、「武將（尉遲恭）」、「文官（簪花）」、「文官（晉爵）」、「文官（多福）」、「文官（三多）」，皆為潘麗水重要之作。門神上頭精美的鳳翅頭盔、華麗的服飾型態、精緻的紋樣細節以及流暢的筆觸線條，屬台灣廟宇中之上乘門神作品。

由於經受長年使用及天候環境侵害，近年來門神已漸有基底木質裂化與彩繪層破損現象。台灣府城隍廟管理委員會特別委託國內藝術文資修復頗具盛名、在地出身的蔡舜任修復團隊，先針對門神彩繪進行調查與科學檢測，再研擬修護流程與施作方法，透過現代修護技法與理論，重現六扇門神形貌，延續重要文化資產價值。

台灣府城隍廟迄已有300餘年歷史，是台灣第一座城隍廟，也是台灣最早一批被列為國定古蹟的建物之一，廟內有一匾額上書「爾來了」三大字，與台南天壇的「一字匾」及竹溪寺「了然世界匾」合稱「台南三大名匾」，遠近馳名。隨著6座門神將獲專業修復，更添古蹟歷史文化價值。

(中時 )

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