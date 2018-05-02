《中時晚間快報》柯P若落選去爭2020總統？ 柯建銘：市長選輸不可能選總統

2018年05月02日 18:06 中時電子報 綜合報導

◎柯P若落選去爭2020總統？ 柯建銘：市長選輸不可能選總統

民進黨選對會今將討論台北市長選戰佈局，外界關注是否會繼續禮讓台北市長柯文哲。對此，民進黨團總召柯建銘今接受廣播節目專訪時說，民進黨不太可能不提名，在民進黨全黨支持的情況下，柯勝選的可能性也不高。至於柯文哲有沒有可能2020出來和蔡英文競選總統？柯建銘說，「市長都不一定贏了，選總統是不可能的事」，政治很現實，一旦落選，選總統的可能性就沒了，柯文哲時代就宣告結束了。

◎多明尼加與台斷交 陸：王岐山重擊「台獨」

多明尼加1日與台灣斷交，再次掀起兩岸風波。大陸國家副主席王岐山當天在中南海會見多國外長瓦爾加斯。《北京日報》旗下微信公號「長安街知事」2日刊登文章稱，此次中多建交證明堅持一個中國原則，是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識，給某些「台獨」分子以沉重打擊。

◎孫震不滿「拔管」 籲吳茂昆下臺、賴揆道歉

教育部蠻橫「拔管」，引爆各界不滿，台大前校長孫震今天上午和一群老校友一起站出來挺台大。孫震引用蔡英文總統的「裝睡的人叫不醒」，痛陳教育部，不接受所有正當的答案，「用骯髒的心眼、邪惡的眼睛」不顧一切做出違背公理和法律的結論。他認為，唯有教育部長吳茂昆部長謝罪下台、行政院長賴清德道歉，這件事情才有辦法解決。

◎母性如隱形誓言身不由己 賈靜雯卯足勁當超人媽媽

賈靜雯去年出版了《賈如幸福慢點來》，書中透露她的媽媽19歲結婚，20歲生她，為了家裡經營的餐廳忙碌打轉20多年，45歲時丈夫病逝，接下來又把生活重心放在姊弟倆身上，媽媽的堅毅也刻進了賈靜雯的性格裡，她說：「從小到大，看著母親不管遇到多大的委屈，都謹守在我們身邊，這種母性的傳承紮實地在我身上繼續發光發熱，我也像有源源不絕的愛，想要不斷給予我的孩子和身邊所有的家人，這完全不像是我自己的選擇，倒像『內在的隱形誓言』一般，身不由己地與我的母親相同。」

(中時電子報)