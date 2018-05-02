日研究人員正在研發 俳句AI「一茶君」

2018年05月02日 18:56 中時 蔡致仁

日本北海道大學研究生院教授川村秀憲（44歲）等人正在研發根據照片吟詠俳句的人工智能（AI）技術「一茶君」。透過解析大量的歷史作品和自學的深度學習，「一茶君」將能創作出與拍攝對象和風景相符的俳句。川村談及意義稱，「這將有助於實現AI理解人類的情感與價值觀。」

川村擔任大學研究人員與IT企業研發人員等力爭通過AI振興產業的團體「札幌AI Labo」負責人，研發構想來自於去年成員間的對話。

在編入小林一茶、正岡子規等人名作的同時，「一茶君」透過協助研究的市民辨識符合俳句的圖片學習相符的表達與風景。此外還有判斷是否恰當使用斷句和季語的系統。結合上述功能，「一茶君」一旦識別出煙火圖片，就能創作出相應的俳句。

然而研發起步階段問題諸多。AI吟詠的作品中作為日語來說成立的僅占5%左右，有的作品不知所云。此外據悉，由於學習的多為著作權已過期的古代作品，遣詞用句和風格也往往與時代脫節。

專精將棋和圍棋的AI「最好的一手」擊敗頂尖棋手引發熱議。但對於「一茶君」來說，「何為佳句」並沒有絕對的正確答案。研究人員正在摸索如何讓AI學會評判標準。儘管如此，仍是誕生了獲得專家好評的作品，川村教授也感受到了效果。

川村認為，在醫療等諸多領域AI發展顯著的情況下，人類能否接受由數據導出的AI的判斷也至關重要。他表示還有AI應解決的課題。

研發目標是未來讓「一茶君」參加俳句會的評論，具備解讀作品優秀之處的能力。川村興致勃勃地表示，「如果能與人類對話並被領會，或許就能說AI能理解人心。」

(中時 )