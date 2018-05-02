台中市警三分局志工成長營移師澎湖

2018年05月02日 18:14 中時 馮惠宜

這場戶外觀摩學習訓練白天進行戶外觀摩旅遊學習，晚間則進行志願服務聯繫會報，並表揚106年下半年度績優志工。（馮惠宜翻攝）

台中市政府警察局第三分局辦理志工中隊教育訓練，為鼓勵高齡者參與志願服務，4月25、26、27日辦理澎湖戶外觀摩學習訓練，利用團體討論、分享等多元型態方式辦理，不只協助長者取得志願服務紀錄冊參與志願服務，更讓志工們飽覽台灣離島風情文化，也讓志工了解環境保育、文化保存的重要性，藉以增進志願服務人員新知，透過相關學習拓展服務層面，積極運用於為民服務。

這次志工中隊於澎湖進行戶外觀摩旅遊學習

，了解玄武岩地質的演變環境、古厝與石滬等珍貴文化的由來、燕鷗群棲、綠蠵龜洄游產卵等多樣性生態資源，在專業導遊的解說下，志工個個聽得如癡如醉，更珍惜眼前這片蘊含特有自然生態、人文風情、歷史古蹟及觀光產業的大地。

當晚也召開志願服務聯繫會報，會報中除了感謝志工中隊長賴永豐、義警中隊長林學冠、志工曾秋金的贊助外，並表揚106年下半年度志工楷模林佳良等12位績優志工。

這趟學習之旅，由志工中隊長賴永豐、副分局長高啟閔帶領，分局長陳仕諺因要務在身無法成行，仍勉勵志工多方面學習，積極服務人群，在能力範圍內盡力幫助別人，並感謝志工平常協助整理派出所環境、積極服務民眾，透過志工的協助，有效拉近警民距離，提升為民服務品質及行政效能。

(中時 )